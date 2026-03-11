La gastronomía mediterránea llega a Santo Domingo

Con un encuentro que reunió a clientes, amigos y familiares abrió sus puertas el restaurante y pizzería Donna Fugata, un nuevo espacio que nace con el propósito de acercar al público dominicano a la riqueza de la cultura gastronómica mediterránea, reconocida por la Unesco como patrimonio mundial por su valor histórico, nutricional y social.

Con esta apertura, los propietarios del negocio buscan ofrecer una experiencia culinaria que combina autenticidad, sabor y el legado de una cocina que ha trascendido fronteras y generaciones.

Según explican sus ejecutivos en una nota de prensa, la dieta mediterránea no es solo un estilo de alimentación, sino una forma de vida que celebra la frescura de los ingredientes, la tradición de compartir en la mesa y el respeto por la naturaleza.

Donna Fugata abre sus puertas con la intención de ofrecer una experiencia culinaria que combine autenticidad, tradición y sabor, resaltando el legado de una cocina que ha trascendido fronteras y generaciones.

En esta propuesta culinaria se destacan productos emblemáticos como el aceite de oliva, pescados, vegetales frescos, hierbas aromáticas y vinos, elementos que conforman una experiencia culinaria rica en sabores y tradición.

La cocina del restaurante está dirigida por la chef italiana Antonella Voza (Cuoca Strapazzata), una apasionada de la gastronomía y defensora de la tradición culinaria mediterránea. Su enfoque se basa en el uso de materias primas de alta calidad y en la representación de la cultura gastronómica italiana en cada plato.

Cada preparación busca transmitir la historia y el carácter de la cocina italiana, reinterpretada con creatividad para sorprender y deleitar a los comensales.

“Traer a República Dominicana la dieta mediterránea, representa para nosotros un compromiso cultural y gastronómico. Por ello contamos con la presencia de una chef italiana de prestigio internacional, embajadora de esta tradición en su lugar de origen”, expresaron los ejecutivos del restaurante, quienes aprovecharon la ocasión para agradecer a quienes les acompañaron en tan importante ocasión.

Durante la inauguración, los invitados disfrutaron de una velada especial en la que pudieron conocer el concepto gastronómico de Donna Fugata y degustar una selección de productos que reflejan la esencia de la tradición mediterránea.

Fabio Aiello y Giorgia AielloCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Hugo Buenos Pascal, Luisa Abate, Jacqueline Moronta y Massimiliano AtrignaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Con esta propuesta, Donna Fugata reafirma su compromiso de ofrecer en Santo Domingo una experiencia gastronómica auténtica, innovadora y culturalmente enriquecedora.

Guido Gil y Daymil ClavierCORTESíA DE LOS ANFITRIONES