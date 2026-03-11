"Contravía", un llamado a mantener vigente el liderazgo cristiano

La pastora Maji Phaneer puso en circulación a “Contravía", una obra con la que hace un llamado a mantener vigente el liderazgo cristiano.

El evento, que tuvo lugar en Spirit Coworking, reunió a líderes, pastores e influyentes de la comunidad en una jornada que marcó el inicio de un movimiento de reforma en el liderazgo actual.

El material también fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara México, la más grande de Latinoamérica, donde la autora dijo que esta obra que se posiciona como una voz necesaria frente alos desafíos contemporáneos, llega no solo como un manual de gestión, sino como un despertar espiritual.

Con una narrativa honesta, Phaneer sacude las estructuras que se han desviado, confrontando las prácticas humanas que han adormecido la visión original de la Iglesia.

"Contravía" no nació como un dedo acusador, sino como una invitación profunda a la humildad y al servicio genuino. La autora reta a los líderes a abandonar la comodidad de lo establecido para recuperar una esencia íntegra y valiente.

"Avanzar en la dirección correcta muchas veces significa atreverse a ir en contravía", enfatizó Maji Phaneer durante la presentación, subrayando que el verdadero liderazgo debe ser, por naturaleza, contracultural para honrar el propósito divino.

La presentación contó con un panel integrado por los pastores Víctor Medina y Thelma Constant, quienes compartieron su perspectiva sobre la visión del libro y su relevancia para la iglesia actual. Los asistentes no solo adquirieron la obra, sino que se sumaron a un compromiso colectivo por un cambio de paradigma.