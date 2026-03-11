Álvarez & Sánchez aumenta su portafolio de opciones en el país

Ejecutivos de Álvarez & Sánchez compañía representante de marcas internacionales anunciaron la llegada al mercado dominicano de vinos de 689 Cellars, una bodega californiana conocida en el país por la marca RedBlend 689, destacado por su equilibrio, carácter y consistencia enológica.

Durante el acto realizado en el restaurant La Vyuda se intrudujeron tres varietales emblemáticos de la marca, el 689 Cellar Chardonnay, el Cellar pinot Noir y Cellar Cabernet Sauvignon, consolidando una propuesta de vinos premium más robusta y competitiva.

Con esta incorporación a su portafolio, Álvarez & Sánchez reafirma su compromiso de ofrecer al mercado dominicano marcas internacionales de alto estándar, fortaleciendo la cultura del vino en el país y respondiendo a un consumidor cada vez más conocedor y exigente, explicaron José Antonio Alvarez Hijo y Curtis McBride ejecutivos a cargo de la presentación.

Los vinos 689 Cellars estarán disponibles en supermercados, tiendas especializadas y establecimientos gastronómicos seleccionados a nivel nacional.