Las nuevas camisetas de la selección dominicana de baloncesto

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), en alianza con Adidas, presenta oficialmente la nueva indumentaria de las selecciones nacionales de baloncesto, una propuesta que trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo vivo de identidad, pasión y espíritu dominicano.

Esta nueva colección que incluye camisetas y pantalones cortos para categorías masculinas y femeninas, está inspirada en los colores y paisajes que definen la riqueza cultural y natural de la República Dominicana.

La camiseta de los jugadores locales se destaca con un azul profundo, inspirado en la inmensidad de los mares que rodean la isla, un guiño directo a la fuerza, serenidad y grandeza del pueblo dominicano.

Mientras que, la de los visitante fueron creadas en blanco con acentos rojos, que evoca la claridad del cielo caribeño, la valentía de nuestra gente y el orgullo que late en cada rincón del país al ver ondear su bandera.

Más que una prenda, la camiseta representa el ADN del baloncesto dominicano: la garra, la alegría, la determinación y la resiliencia que distinguen a nuestros atletas dentro y fuera de la cancha.

Cada línea, cada tono y cada detalle han sido concebidos para narrar la historia de un pueblo que avanza con vigor, que honra sus raíces y que abraza la innovación sin olvidar la tradición.