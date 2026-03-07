Más errores comunes en la mesa y el manejo de los cubiertos

Esta es la continuación del repaso de los errores más frecuentes que se cometen en la mesa a la hora de comer. Reitero que los mencionados son errores comunes que debemos evitar.

1) Dejar aislado a un invitado sin dirigirle la palabra. No deje de conversar con quienes tenga a su lado o enfrente si la mesa no es demasiado ancha.

2) Levantar algún utensilio o elemento de la mesa que haya caído al suelo. No recoja ningún elemento de la mesa que se haya caído al piso. Si está en un restaurante, llame al mozo y amablemente le pide que reponga el utensilio caído, pero si está en casa de su suegra, sin dudar, levante lo que se haya caído o vaya a cambiarlo por uno limpio si nadie le acercó uno nuevo. Eso es ubicación o “bailar al ritmo de la música”.

3) Alejar el plato terminado hacia adelante. Si está en un restaurante y el plato finalizado le molesta, simplemente llame al mozo y con absoluta educación, le pide que lo retire. Si está invitado a casa de unos amigos, ni se le ocurra alejar el plato hacia adelante. Éste permanece frente a usted hasta que venga el servicio o la dueña de casa y lo retire.

4) Fumar una vez terminada la comida. Se puede fumar solamente luego de las comidas en un ambiente aireado y con el permiso de los anfitriones, pero nunca a la mesa.

5) Apagar las colillas de cigarrillo en platos o copas. Se deben apagar en ceniceros, que si no están presentes, debemos solicitarlos a los anfitriones.

6) Empujar la taza de café o té hacia adelante una vez terminada. La taza permanece frente a usted hasta que la retiren.

7) Subir solamente la taza de café. Una persona educada sube el platillo con la mano izquierda y toma la taza de café con la mano derecha para beberlo, mientras que al beber té, solamente sube la taza en la mano derecha y el platillo permanece sobre la mesa. En ningún caso se levantará el dedo meñique, como señal de afectada elegancia.

8) Jugar con elementos de la mesa o acomodarlos si están mal ubicados. Recordemos que jamás se debe tocar ningún utensilio sobre la mesa por más que estén mal puestos. Sería decirle a los dueños de casa que no saben poner la mesa.

9) Anunciar a los demás que va al baño. A la mesa jamás se debe mencionar esta palabra. Deja su servilleta doblada como un librito a la derecha del plato, pide “permiso” y va donde tiene que ir.

10) Hablar de política, rivalidades deportivas, religión, accidentes, enfermedades, tragedias familiares (propias o ajenas), criticar la cultura imperante o las costumbres del lugar donde está, etc. A la mesa se debe hablar de temas generales y agradables: las vacaciones, libros que haya leído, proyectos que tenga para el futuro, etc.

11) Hablar toda la noche de su hijo o hija como si fuera el ser más inteligente e intrépido. A pocos o a nadie interesa mucho hablar en todo momento de su hijo o hija. Podemos comentar algo sobre ellos, pero no hacerlos el centro de la conversación. No podemos hablar a la mesa de nuestros propios hijos, alabándolos y criticando a los hijos ajenos.

12) Alabar otras fiestas a la que hayamos asistido. Los anfitriones pueden tomarlo como que su fiesta o cena no es del mismo nivel.

13) Pasar los brazos frente a otro invitado para tomar lo que necesitemos. Si queremos sal o pimienta o que nos acerquen algo, simplemente lo pedimos.

14) Tomar las copas o vasos con la mano izquierda. Todos los líquidos que vamos a beber están ubicados a la derecha, es decir, se toman únicamente con la mano derecha.

15) Levantar el dedo meñique al tomar copas o vasos. Las copas y vasos se deben circundar con los cinco dedos de la mano derecha. Si son copas, se toman de la parte superior, del cáliz y nunca de la base o tallo. Aunque en algunos países se toma del tallo o base. Reitero, “a donde fueres, haz lo que vieres”.

16) Chocar las copas al brindar. Debemos levantar las copas a la altura del rostro, circundando el cáliz con los cinco dedos de la mano derecha, decir “Salud” y beber. Chocar las copas se hacía en la Edad Media, aunque en algunos países se acostumbra chocar levemente las copas con los invitados más cercanos a usted. No se le ocurra pasearse por todo el comedor o el salón chocando las copas de medio mundo.

17) Dejar algo de comida como señal de buena educación. Hay que comer todo lo que le sirven. A la mesa solo existe el verbo gustar. Todo debemos comerlo con placer aparente, aunque no guste. Los únicos motivos para rechazar comida son algunas alergias o la religión que profesa, que a veces le prohíbe comer algunos alimentos.

18) Limpiarse una gota, que accidentalmente le haya manchado, con su servilleta metida en la copa de agua. La mesa no es una tintorería. En este caso, con la velocidad de un rayo, pasa disimuladamente la servilleta sobre la mancha y trata de sacarla.

19) Usar palillos para remover alimentos que le hayan quedado entre los dientes. No existe actitud más vulgar y grosera en una mesa que hurgar en la boca con un mondadientes. Si algo le molesta, espere a que termine la comida y vaya al tocador.

20) Doblar cuidadosamente la servilleta al final de la comida. Esto no se debe hacer. La servilleta se arruga levemente y se coloca a la derecha del plato, en el mismo lugar donde la encontramos al sentarnos.

21) Levantarse de la mesa una vez que haya terminado de comer. Los únicos que dan por finalizada la comida son los anfitriones o dueños de casa. Cuando colocan sus cubiertos paralelos en posición “a la inglesa”, hora de reloj las 06:00, cuando arrugaron levemente sus servilletas y las colocaron a la derecha del plato.

22) Retirarse de la fiesta al terminar de comer. Lo ideal es marcharse una hora y media después del postre o del café, si lo hubo.