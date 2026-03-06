pUNTA CANA
Mariasela Álvarez Reina Momo 2026
Carnaval
- El encuentro celebró su XVII edición, reafirmándose como referente del arte y la cultura en la región Este del país.
E l Boulevard 1ro. de Noviembre volvió a convertirse en el epicentro del arte, la tradición y la identidad dominicana con la celebración del Carnaval de Punta Cana 2026, iniciativa de Grupo Puntacana a través de su Fundación Puntacana.
Desde 2008, el encuentro promueve la preservación y proyección de las expresiones folclóricas nacionales en la región Este de República Dominicana.
La jornada cultural se inició con uno de los momentos más emblemáticos, la coronación de la Reina Momo 2026, honor que este año fue otorgado a la comunicadora Mariasela Álvarez, convirtiéndose en la segunda mujer en recibir esta distinción en la historia del desfile.