Mariasela Álvarez Reina Momo 2026

E l Boulevard 1ro. de Noviembre volvió a convertirse en el epicentro del arte, la tradición y la identidad dominicana con la celebración del Carnaval de Punta Cana 2026, iniciativa de Grupo Puntacana a través de su Fundación Puntacana.

Desde 2008, el encuentro promueve la preservación y proyección de las expresiones folclóricas nacionales en la región Este de República Dominicana.

Elvin Sosa, Leslie Mella, Elise Van Dalen y Karla SaladínCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gloria de Prieto, Guillermo Gómez y Sofía Gómez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Enmanuel Peña, Ana Lisbeth Tejada, Arlenee Gutiérrez y Uriel Suriel.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Amelie Cortines, Dominique Bonnelly, José Guillermo Cortines, Dominic Fuentes y Gaia GalánCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

La jornada cultural se inició con uno de los momentos más emblemáticos, la coronación de la Reina Momo 2026, honor que este año fue otorgado a la comunicadora Mariasela Álvarez, convirtiéndose en la segunda mujer en recibir esta distinción en la historia del desfile.

Una de las comparsas del Carnaval de Punta Cana 2026.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES