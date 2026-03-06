Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Las Sociales

pUNTA CANA

Mariasela Álvarez Reina Momo 2026

Carnaval

  • El encuentro celebró su XVII edición, reafirmándose como referente del arte y la cultura en la región Este del país.
Coronación Mariasela Álvarez

Coronación Mariasela ÁlvarezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Listín DiarioSANTO DOMINGO

E l Boulevard 1ro. de Noviembre volvió a convertirse en el epicentro del arte, la tradición y la identidad dominicana con la celebración del Carnaval de Punta Cana 2026, iniciativa de Grupo Puntacana a través de su Fundación Puntacana.

Desde 2008, el encuentro promueve la preservación y proyección de las expresiones folclóricas nacionales en la región Este de República Dominicana.

Elvin Sosa, Leslie Mella, Elise Van Dalen y Karla Saladín

Elvin Sosa, Leslie Mella, Elise Van Dalen y Karla SaladínCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gloria de Prieto, Guillermo Gómez y Sofía Gómez.

Gloria de Prieto, Guillermo Gómez y Sofía Gómez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Enmanuel Peña, Ana Lisbeth Tejada, Arlenee Gutiérrez y Uriel Suriel.

Enmanuel Peña, Ana Lisbeth Tejada, Arlenee Gutiérrez y Uriel Suriel.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Amelie Cortines, Dominique Bonnelly, José Guillermo Cortines, Dominic Fuentes y Gaia Galán

Amelie Cortines, Dominique Bonnelly, José Guillermo Cortines, Dominic Fuentes y Gaia GalánCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

La jornada cultural se inició con uno de los momentos más emblemáticos, la coronación de la Reina Momo 2026, honor que este año fue otorgado a la comunicadora Mariasela Álvarez, convirtiéndose en la segunda mujer en recibir esta distinción en la historia del desfile.

Una de las comparsas del Carnaval de Punta Cana 2026.

Una de las comparsas del Carnaval de Punta Cana 2026.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Agustín Aristizabal y Noel Marín.

Agustín Aristizabal y Noel Marín.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

