María Amalia León: la fuerza serena de un liderazgo que educa, inspira y transforma

María Amalia León es una de las figuras más influyentes en la gestión cultural dominicana contemporánea. Desde el Centro León, en Santiago de los Caballeros, ha impulsado durante años una visión que entiende la cultura como un proceso vivo, en permanente construcción.

Para ella, no se trata de un patrimonio inmóvil; es una fuerza dinámica que conecta pasado, presente y futuro. “La cultura es ante todo una construcción continua en el tiempo y el espacio, cargada de identidades que dan sentido de pertenencia y, por consiguiente, una herramienta activa de transformación social”, reflexiona. Esa mirada explica por qué su liderazgo se orienta hacia procesos y no hacia resultados inmediatos.

En su experiencia, la sostenibilidad institucional surge cuando se invierte en fortalecer personas, valores y procesos con una ética clara. No es casual que su trayectoria haya estado profundamente vinculada a la educación. León fue cofundadora de la Comunidad Educativa Lux Mundi, donde ejerció durante décadas como directora académica.

El tiempo como aliado

Uno de los aprendizajes más profundos que reconoce en su recorrido tiene que ver con la comprensión del tiempo. Para explicarlo, recurre a una antigua distinción de la filosofía griega. “Todo hacer que vale la pena necesita tiempo. Los griegos hablaban de dos: cronos, el tiempo que se mide, y kairós, el momento oportuno que no depende del reloj. Liderar implica saber habitar ambos”.

En esa dualidad, entre planificación y sensibilidad, ha construido un estilo reflexivo, donde la imaginación, la intuición y la pausa también forman parte de la toma de decisiones.

Para León, presidir la Fundación Eduardo León Jimenes y dirigir el Centro León implica, al mismo tiempo, custodiar un legado y proyectarlo hacia nuevas generaciones. Entiende ese equilibrio como un ejercicio constante de discernimiento. “Un legado obliga a valorar continuamente la génesis que ha permitido esta historia de familia, de empresas y de filantropía. Hay que mantener viva la memoria y el arraigo para caminar por la tradición y, desde ella, abrir paso a la innovación”.

Esa filosofía ha permitido que el Centro León se consolide como uno de los espacios culturales más relevantes del Caribe, promoviendo exposiciones, investigación, educación artística y diálogo cultural sobre la identidad dominicana.

Desde la autenticidad

Aunque el ámbito cultural ha sido históricamente liderado por hombres, María Amalia León no define su liderazgo desde la perspectiva de género, sino desde la autenticidad personal. “El liderazgo eficaz depende de la autenticidad y la estima personal. Ser fiel a una misma y actuar en coherencia con los valores que te sostienen es fundamental”.

Su estilo se apoya en un equilibrio que ella misma define con tres pilares: reflexión, sensibilidad y firmeza. “La reflexión me da profundidad; la sensibilidad, humanidad; y la firmeza, claridad”.

A lo largo de su vida profesional, los momentos de dificultad han sido también espacios de aprendizaje. “Los errores cometidos y los obstáculos superados encierran una pedagogía invaluable”, afirma. Lejos de evadir los desafíos, cree en enfrentarlos con serenidad y honestidad. “Cada desafío termina ampliando la visión y fortaleciendo el carácter”.

El aprendizaje como vocación permanente

En su discurso aparece con frecuencia una idea que atraviesa toda su trayectoria: aprender. “Tengo una especie de obsesión por aprender, unida a la necesidad de compartir lo aprendido”, reconoce. Para León, el aprendizaje no es solo acumulación de información, sino un proceso de transformación interior. “Un conocimiento se hace propio cuando pasa por la conciencia y se convierte en vivencia”.

Desde esa perspectiva, insiste en que el desarrollo cultural y educativo es una condición indispensable para el progreso de las sociedades. “No podemos aspirar a desempeños luminosos si no se destina suficiente tiempo, recursos y valor al cultivo del saber”, enfatiza.

Para ella, la cultura es el conjunto de prácticas que permite a una comunidad comunicarse, comprenderse y construir sentido de pertenencia. “Un mayor desarrollo cultural contribuye a sociedades más abiertas, donde fluyen con mayor libertad las ideas y la comunicación. Un líder actual necesita procurar coherencia para fortalecer nuestro sentido de ciudadanía y cooperación”.

“El gran amor de una mujer debe ser hacia sí misma, saberse capaz de sostenerse sobre sus propios pies y comprender que su valor más preciado descansa en su interior” María Amalia León Directora Centro León

De cerca

En los momentos de silencio o de duda, encuentra sostén en la fe, en el amor de su familia y en la compañía de quienes comparten con ella la pasión por construir comunidad. Son esos espacios, lejos del ruido público, los que le permiten recordar quién es y por qué eligió dedicar su vida a la cultura y la educación.

“Las posiciones son circunstanciales —reflexiona—, pero los afectos sinceros, los valores y la búsqueda de la honestidad son imprescindibles para la paz”, concluye con la sabiduría de una mujer que inspira.