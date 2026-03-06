Adoimfe celebra asamblea general ordinaria anual

La Asociación Dominicana de Importadores Ferreteros Inc., (Adoimfe), celebró su asamblea general ordinaria anual, acto donde presentaron un reencuentro de las actividades realizadas el año pasado, así como la rendición de cuentas correspondiente, y los planes para este presente.

Listín Diario conversó con el presidente de la institución, Antonio Pappaterra, quien destacó que como parte de sus planes para este 2026 se incluye organizar una extensa jornada de talleres y capacitaciones con el objetivo de aportar conocimiento a los nuevos miembros del gremio que en la actualidad agrupa a 41 profesionales, ubicados en todo el territorio nacional.

La actividad se inició con la presentación de los estatutos de la asociación. Luego, Ramón de los Santos, dio lectura a los estados financieros, desde enero a diciembre del 2025.

Antonio Araujo, Jennifer Troncoso y Wilson Pérez.Glauco Moquete/LD

Marcos Abreu Hernández, Marcos Abreu Rodríguez y Antonio Hernández.Glauco Moquete/LD

El vicepresidente de Adoimfe, Rafael Bueno, habló sobre la importancia que tiene para el sector importador ferretero el conocimiento e implementación del sistema de empresas familiares en sus respectivos negocios.

Diego Alperi, Martín Pinielle y Julio García.Glauco Moquete/LD