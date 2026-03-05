APAP presenta resultados de estudio sobre pódcast educativo

Ejecutivos de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), referente de buenas prácticas de comunicación digital, presentaron los resultados del estudio “Impacto y Replicabilidad de Menudo Pódcast”, iniciativa multimedia pionera en el sistema financiero.

“Menudo Podcast pasó de ser una propuesta de audio a consolidarse como un canal transmedia con enfoque educativo, conectando el propósito con la generación de valor para la audiencia”, destacó Mildred Minaya, vicepresidente de Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de la entidad bancaria.

Según explicó, el 60 % de las personas consume pódcasts con fines educativos, lo que resalta la importancia de desarrollar contenidos responsables, éticos y con aportes reales para la sociedad.

Entre los principales hallazgos del estudio se destaca que el 92 % de la audiencia utilizó el pódcast para mejorar su toma de decisiones financieras y ampliar conocimientos en productividad, innovación y bienestar integral.

Asimismo, un 86 % lo percibe como una herramienta formativa relevante para emprendedores y pymes.

La investigación, basada en encuestas y entrevistas a profundidad, evidencia que los contenidos responsables pueden influir positivamente en cambios de comportamiento y en la manera en que las personas toman decisiones.

César Alba, María Angélica Rodríguez, Carlo Sarubbi y Serguey ForcadeCORTESíA DE LOS ANFITRIONES