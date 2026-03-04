Tequila Don Julio en una experiencia artesanal

Tequila Don Julio dio apertura oficial a la temporada de la Margarita en República Dominicana con un encuentro en Central Gastronómica.

Allí, bajo el concepto “Margarita Hecha a Mano”, los asistentes crearon su propia receta personalizada de Margarita y una copa artesanal para llevar a casa, como símbolo de una nueva herencia: aquella que surge al mezclar la tradición mexicana del tequila con la creatividad y el sabor dominicano.

Los invitados intervinieron una copa base elaborada en barro de color terracota, guiados por Bijacabuya, un proyecto dominicano de arte y artesanía fundado por la grafista-publicista Vanessa Languasco Méndez y el artista plástico Simón de los Santos.

