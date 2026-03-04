Degustación
Tequila Don Julio en una experiencia artesanal
Coctel
- Durante la actividad se fusionó la herencia mexicana con la creatividad dominicana
Tequila Don Julio dio apertura oficial a la temporada de la Margarita en República Dominicana con un encuentro en Central Gastronómica.
Allí, bajo el concepto “Margarita Hecha a Mano”, los asistentes crearon su propia receta personalizada de Margarita y una copa artesanal para llevar a casa, como símbolo de una nueva herencia: aquella que surge al mezclar la tradición mexicana del tequila con la creatividad y el sabor dominicano.
Los invitados intervinieron una copa base elaborada en barro de color terracota, guiados por Bijacabuya, un proyecto dominicano de arte y artesanía fundado por la grafista-publicista Vanessa Languasco Méndez y el artista plástico Simón de los Santos.