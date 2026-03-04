Una eucaristía por el aniversario de AFP Crecer

Para conmemorar su 25 aniversario, AFP Crecer organizó una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América. La ceremonia, presidida por el reverendo padre Geraldo Ramírez Paniagua, fue un espacio de reflexión.

AFP Crecer, entidad que forma parte del ecosistema del Centro Financiero Crecer (CFC), bajo el liderazgo de Rita Plá, gerente general, ha impulsado una etapa de consolidación y evolución institucional enfocada en la cercanía, la innovación y la educación previsional, superando actualmente 1.56 millones de afiliados, lo que la posiciona como la segunda AFP con mayor número de afiliados del país.

“Estos 25 años representan el compromiso con las personas que confían en nosotros. Acompañarlas, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad, con cercanía, excelencia y una visión de largo plazo, es una responsabilidad que asumimos con gratitud y convicción”, expresó Rita Plá.

Héctor José Rizek Sued, Bethania Guerrero de Rizek y Giovanni Fois.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Eliza Sánchez, Nina D’Agostini y Alexandra PérezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Ingrid García, Giancarlo Objío y Katherine Haché Nadal.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Jacobo Simón y Patricia ArthurCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Ervin Nova y Rodolfo García.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Persio Maldonado Bonnelly, Leymi Lora y José Carrero.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Jennifer Carcaño y Kenia Lizardo.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Francisco Carrasco, Ingrid García y Orlando Prieto.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES