Acción de Gracias

Una eucaristía por el aniversario de AFP Crecer

Ceremonia

  • La entidad ha ampliado su impacto social a través de iniciativas de educación financiera, inclusión, soluciones digitales de vanguardia y alianzas estratégicas orientadas al desarrollo económico y social de República Dominicana.
Héctor José Rizek Sued, Rita Plá, Francisco Torres y Samir Rizek Sued.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTO DOMINGO

Para conmemorar su 25 aniversario, AFP Crecer organizó una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América. La ceremonia, presidida por el reverendo padre Geraldo Ramírez Paniagua, fue un espacio de reflexión.

AFP Crecer, entidad que forma parte del ecosistema del Centro Financiero Crecer (CFC), bajo el liderazgo de Rita Plá, gerente general, ha impulsado una etapa de consolidación y evolución institucional enfocada en la cercanía, la innovación y la educación previsional, superando actualmente 1.56 millones de afiliados, lo que la posiciona como la segunda AFP con mayor número de afiliados del país.

“Estos 25 años representan el compromiso con las personas que confían en nosotros. Acompañarlas, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad, con cercanía, excelencia y una visión de largo plazo, es una responsabilidad que asumimos con gratitud y convicción”, expresó Rita Plá.

Héctor José Rizek Sued, Bethania Guerrero de Rizek y Giovanni Fois.

Eliza Sánchez, Nina D’Agostini y Alexandra Pérez

Ingrid García, Giancarlo Objío y Katherine Haché Nadal.

Jacobo Simón y Patricia Arthur

Ervin Nova y Rodolfo García.

Persio Maldonado Bonnelly, Leymi Lora y José Carrero.

Jennifer Carcaño y Kenia Lizardo.

Francisco Carrasco, Ingrid García y Orlando Prieto.

Reverendo padre Geraldo Ramírez Paniagua.

