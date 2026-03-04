Acción de Gracias
Una eucaristía por el aniversario de AFP Crecer
Ceremonia
- La entidad ha ampliado su impacto social a través de iniciativas de educación financiera, inclusión, soluciones digitales de vanguardia y alianzas estratégicas orientadas al desarrollo económico y social de República Dominicana.
Para conmemorar su 25 aniversario, AFP Crecer organizó una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América. La ceremonia, presidida por el reverendo padre Geraldo Ramírez Paniagua, fue un espacio de reflexión.
AFP Crecer, entidad que forma parte del ecosistema del Centro Financiero Crecer (CFC), bajo el liderazgo de Rita Plá, gerente general, ha impulsado una etapa de consolidación y evolución institucional enfocada en la cercanía, la innovación y la educación previsional, superando actualmente 1.56 millones de afiliados, lo que la posiciona como la segunda AFP con mayor número de afiliados del país.
“Estos 25 años representan el compromiso con las personas que confían en nosotros. Acompañarlas, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad, con cercanía, excelencia y una visión de largo plazo, es una responsabilidad que asumimos con gratitud y convicción”, expresó Rita Plá.