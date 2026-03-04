aporte
Encuentros Interactivos promueve el diálogo sobre credibilidad en la comunicación
Actualidad
Encuentros Interactivos celebró la primera edición de su ‘Peña Interactiva’ centrada en el análisis del profesionalismo, la ética y la credibilidad en las relaciones entre medios de comunicación y agencias de relaciones públicas, en momentos donde la inmediatez marca el ritmo del ecosistema.
Su directora y fundadora, Lady Reyes, destacó: “Hace 16 años colocamos sobre la mesa una reflexión que hoy sigue vigente: la relación entre medios de comunicación y oficinas de comunicación no es un simple intercambio operativo, sino un vínculo que impacta la calidad de la información que recibe la sociedad.