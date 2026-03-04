Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

aporte

Encuentros Interactivos promueve el diálogo sobre credibilidad en la comunicación

Actualidad

Bethania Ortega, Pamela Acosta, Lady Reyes e Iris Acosta

Bethania Ortega, Pamela Acosta, Lady Reyes e Iris AcostaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTO DOMINGO

Encuentros Interactivos celebró la primera edición de su ‘Peña Interactiva’ centrada en el análisis del profesionalismo, la ética y la credibilidad en las relaciones entre medios de comunicación y agencias de relaciones públicas, en momentos donde la inmediatez marca el ritmo del ecosistema.

Su directora y fundadora, Lady Reyes, destacó: “Hace 16 años colocamos sobre la mesa una reflexión que hoy sigue vigente: la relación entre medios de comunicación y oficinas de comunicación no es un simple intercambio operativo, sino un vínculo que impacta la calidad de la información que recibe la sociedad.

Josel Herrera, Luisa Suárez y Nairobi Santos

Josel Herrera, Luisa Suárez y Nairobi SantosCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Alan Genao, Nodalia Arias, Yenny Polanco Lovera, Vilma Batista, Yarisbel Carrasco y Mario Lara.

Alan Genao, Nodalia Arias, Yenny Polanco Lovera, Vilma Batista, Yarisbel Carrasco y Mario Lara.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Érika Rodríguez y Gisela Mera.

Érika Rodríguez y Gisela Mera.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Máximio Rodríguez y Ana Mercy Otañez

Máximo Rodríguez y Ana Mercy OtañezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Grace Gómez, Henry Coradín y Marisol Henríquez.

Grace Gómez, Henry Coradín y Marisol Henríquez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Tags relacionados