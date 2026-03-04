Embajada Dominicana en Chile conmemora 182 años de independencia con ofrenda floral

En ocasión del 182 aniversario de la Independencia Nacional y por el Mes de la Patria, la Embajada de República Dominicana en la República de Chile realizó un solemne acto ante el monumento al general Bernardo O’Higgins, ubicado en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda, en la ciudad de Santiago.

La ceremonia fue encabezada por el embajador de República Dominicana en Chile, Juan Alberto Cohen, quien avanzó al frente de la ofrenda floral, acompañado por el coronel Carlos Caballero, agregado militar, y el ministro consejero Joel Jonathan Delgado, en un gesto solemne ante el monumento.

La ofrenda floral fue presentada en honor a los padres de la Patria dominicana: Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Asimismo, fueron entonados los himnos nacionales de la República Dominicana y de la República de Chile, el izamiento de la bandera, con acompañamiento de banda en vivo, al pie del monumento que rinde homenaje a Bernardo O’Higgins, figura central del proceso independentista chileno.

El acto contó con la presencia del cuerpo diplomático acreditado en Chile, funcionarios diplomáticos y administrativos de la Embajada.Cortesía de los organizadores

Ceremonia de bendición en la sede diplomática

Posteriormente, en la sede de la Embajada, se celebró una ceremonia de bendición presidida por el cardenal Fernando Chomalí, quien dirigió un mensaje pastoral y de reflexión, destacando la importancia de la fe, el servicio y el compromiso institucional.

Durante su intervención, el embajador Juan Cohen resaltó que lo que transciende en una persona no es la biología sino la biografía, y que el espíritu del país, plasmado en su escudo, tiene una palabra sagrada: Dios, Patria y Libertad, subrayando que la República Dominicana es un país especial, una puerta de fe y de gratitud.

Asimismo, afirmó que es fundamental honrar la patria y a los padres de la Patria, Duarte, Sánchez y Mella, y todos quienes lucharon con su sudor y su sangre para que hoy la nación pueda disfrutar de libertad, entendida como la prueba angular de la democracia y de la República.

El cardenal Fernando Chomalí destacó que su labor consiste en bendecir y desear el bien a las personas y a las naciones, promoviendo el bien que viene del Señor, asimismo destacó el trabajo silencioso y sacrificado de los diplomáticos, quienes muchas veces dejan a sus familias para servir a su país, al tiempo que resaltó la importancia de la migración que trae cultura cristiana como un aporte valioso para la nación y la Iglesia.

El cardenal Chomalí enfatizó que un país funciona si está arraigado en Dios, en los valores patrióticos y en el recuerdo de los próceres que entregaron su vida por la nación, y que también es fundamental defender la libertad.

La actividad culminó con un momento solemne y significativo: la revelación del busto de Juan Pablo Duarte, el cual ahora se encuentra en el jardín de la Embajada Dominicana como símbolo permanente de identidad, libertad y orgullo nacional.