Visitando Santiago: una propuesta editorial para mostrar la ciudad

"Visitando Santiago" es la revista publicada recientemente, en la Ciudad Corazón, una propuesta editorial que busca aportar a la visibilidad y proyección de la oferta cultural, gastronómica y turística local.

Con edición semestral, la publicación se integra a las acciones de promoción de Visit Santiago, ampliando la estrategia digital que ya se desarrolla a través de su portal web y redes sociales. De esta manera, la revista se convierte en una herramienta clave para consolidar la Marca Ciudad y posicionar el destino en mercados nacionales e internacionales.

La presidenta de Santiago Turístico Bureau, Melany Rodríguez González, afirmó que contar con una revista propia representa un avance significativo para el destino. “Es un espacio que permitirá amplificar las historias, experiencias y contenidos que se generan en torno a Santiago, con la posibilidad de trascender fronteras”, expresó.

Sandy Filpo, Melany Rodríguez González, María Belissa Ramírez de Zaiek y Luis NúñezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Sigueindo esa misma línea, María Belisa Ramírez de Zaiek, integrante de junta directiva, destacó que la revista contribuirá a articular a los distintos actores del sector. “Desde gestores culturales y organizadores de eventos hasta hoteles, restaurantes y suplidores, todos encontrarán aquí una vitrina que fortalece la cadena de valor del turismo”, señaló.

Luis Núñez, también miembro directivo, resaltó el papel estratégico de la gastronomía y los eventos en la dinamización económica. “Son pilares que impulsan la llegada de visitantes y generan impacto directo en la ciudad”, indicó.

La revista convoca a escritores, fotógrafos, creadores de contenido y colaboradores interesados en compartir miradas y experiencias sobre Santiago a integrarse en próximas ediciones.