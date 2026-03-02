El Centro Cultural Banreservas anunció su quinta Temporada de Teatro, a celebrarse en Santo Domingo y Santiago desde el 7 al 29 de marzo, con un calendario que incluirá ocho obras de distintos géneros.

Esta edición, dedicada al teatrista, director y productor Giovanny Cruz, tendrá como sedes la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito y el Centro Cultural Banreservas, en Santo Domingo y Santiago.

Al ofrecer los detalles en un encuentro con la prensa en el Centro Cultural Banreservas, Alieska Díaz, vicepresidente ejecutiva senior Administrativa, señaló que esta edición, dedicada a Giovanni Cruz, reconoce una trayectoria sólida que ha aportado significativamente al teatro dominicano y que continúa inspirando a nuevas generaciones.

“Desde Banreservas asumimos el respaldo al teatro como parte de nuestra responsabilidad institucional. Apoyar la cultura es contribuir a espacios de reflexión, identidad y formación de audiencias”, expresó.

Díaz afirmó que en esta quinta temporada la institución financiera amplía su alcance al llevar la programación no solo al Centro Cultural Banreservas en Santo Domingo, sino también a Santiago, lo que fortalece esta plataforma y reafirma el propósito de acercar el arte a más públicos.

Más que una oferta teatral, la temporada se ha transformado en un punto de encuentro creativo, un espacio donde dialogan generaciones y lenguajes diversos, lo que ha permitido impulsar la producción local, ampliar audiencias y promover una relación más cercana entre el teatro y la ciudadanía.

De su lado, el productor artístico, director y creador de la temporada, Guillermo Cordero, destacó el crecimiento que ha experimentado el proyecto y el apoyo recibido para fortalecer la escena nacional.

“La Temporada de Teatro Banreservas ha ampliado su alcance y su impacto. Hoy no se trata únicamente de presentar obras, sino de acompañar el trabajo de las compañías, estimular nuevos públicos y ofrecer un espacio firme para la creación teatral dominicana”, afirmó Cordero.

Giovanny Cruz junto a ejecutivos de Banreservas, actores y productores de las obras que se presentaránCortesia de los anfitriones

Miguel Lendor y Nileny Dippton.Cortesia de los anfitriones

Carmen Heredia y Carmen Espinosa.Cortesia de los anfitriones

Elvira Taveras y Juancito Rodríguez.Cortesia de los anfitriones