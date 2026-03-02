La décimo segunda edición de Carrefour 10K

Durante un encuentro con patrocinadores del evento y representantes de medio de comunicaciones fue anunciada la duodécima edición de la carrera Carrefour 10K, pautada para realizarse el domingo 26 de abril.

Los detalles fueron ofrecidos por ejecutivos de Carrefour en sus instalaciones de Downtown Center, donde informaron que las inscripciones ya están abiertas en las diferentes categorías de la tradicional justa deportiva.

Fiel a su compromiso de propiciar actividades que contribuyan al sano esparcimiento, el bienestar y la buena salud de la población, la empresa trabaja en el montaje de la carrera correspondiente a este 2026, en la que se espera la participación de más de 3,000 corredores en la línea de salida, que nuevamente estará ubicada en Downtown Center, en la avenida Núñez de Cáceres.

El recorrido partirá desde ese punto hasta la avenida George Washington, a la altura del parque Vista del Mar, donde estará ubicada la meta para completar los 10 kilómetros.

La justa respaldará la labor que realizan la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, Inc. (FACCI) y la Fundación Oír para Vivir.

Los participantes podrán competir en la categoría Overall Masculino y Femenino, dividido por edades. También se habilitará la participación en sillas de ruedas, promoviendo así la inclusión, según explicaron los ejecutivos de Carrefour.