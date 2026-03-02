Más de 135 líderes y empresarias se reunieron en el Hotel Intercontinental Santo Domingo, durante la cumbre empresarial Liderazgo Femenino 2026, un encuentro que trascendió la tradicional conferencia motivacional para convertirse en un poderoso laboratorio de estrategias corporativas, rentabilidad y posicionamiento de alto nivel.

Las asistentes recibieron la hoja de ruta exacta para replicar el éxito de las referentes que lideraron la jornada, estructurada en un robusto programa de tres conferencias magistrales y tres paneles de expertas.

Uno de los espacios más reveladores fue la mesa ejecutiva, el panel principal del evento moderado por la estratega y fundadora de la cumbre, Irene Morillo, espacio en el que participaron Lluvia García, presidente de Wen RD, y María Paz Cereijo, gerente general de The Coca-Cola Company para Hispaniola y Belice.

Estas líderes, que han roto techos de cristal en industrias tradicionalmente dominadas por hombres, dieron catedra de que las mujeres no necesitan masculinizarse para proyectar autoridad. Por el contrario, destacaron que utilizar la conciliación y los talentos innatos de su esencia permite ejercer un liderazgo más ágil y empático.

Asimismo, enfatizaron que el trabajo duro ya no habla por sí solo, siendo imperativo generar alianzas intencionales que visibilicen la gestión directiva, apoyándose siempre en una marca personal sólida como llave maestra para escalar dentro de cualquier organización.

En el ámbito del emprendimiento y la autorida de mercado, la jornada brilló con tres conferencias magistrales que transformaron la visión de las asistentes.

Durante su ponencia, Irene Morillo habló de los pasos innegociables para convertirse en una "Referente Estrella".

La estratega explicó que esto requiere transitar definitivamente de una visión operativa a una mentalidad estratégica de empresaria, estructurando un modelo de negocio de alto valor.

Para lograrlo, instó a las líderes a crear ofertas magnéticas que respondan a necesidades latentes y a colocar un mensaje contundente frente al cliente ideal, apalancándose en sistemas de ventas simples pero poderosos que atraigan prospectos calificados de manera constante.

El ecosistema de aprendizaje continuo elevando el nivel con la magistral intervención de Jennifer Jiménez, quien desmitificó el arte del storytelling, demostrando a la audiencia que las historias no son un simple adorno comunicacional, sino el corazón de la conexión de las marcas y una herramienta de ventas indispensable.

Luisanna Sánchez aportó la visión estructural y tecnológica con su conferencia sobre cómo liderar en la era omnicanal, y confrontó a la audiencia con un poderoso dato: si el mensaje no llega a los equipos de trabajo, no es un problema de herramientas, sino de coherencia en el liderazgo.

Además, advirtió sobre la importancia de la alineación de expectativas, recordando que aquello que un líder no corrige, automáticamente lo convierte en el estándar de su empresa.

Otras de las participantes fueron Carly Mañán, Rosa Mejía y Ginger Bejarano bajo la moderación de Ely Vargas, quienes compartieron estrategias precisas para transformar el networking tradicional en alianzas comerciales sólidas y escalables.

La agenda continuó profundizando en la esencia del liderazgo con el segmento "Diálogos que Inspiran", un espacio de conversación protagonizado por Carolina Ogando y Raquel Salas.

Esta iniciativa nace con el objetivo de dotar a ejecutivas y empresarias de las herramientas necesarias para construir una autoridad sólida, entendiendo que el verdadero liderazgo se cimienta en la estructura, la estrategia y la capacidad de influir en el mercado con una marca personal robusta.