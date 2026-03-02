Corvi y Viking Group presentan la línea Blazemaster

En un encuentro que marca un hito para la seguridad en edificaciones en República Dominicana, la empresa Corvi, en alianza con la firma Viking Group, presentó la línea de tubosistemas contra incendios Blazemaster.

Durante el acto, en el Hotel Catalonia de Santo Domingo, se destacó que la nueva solución tecnológica surge como respuesta a la creciente necesidad de edificaciones más seguras y resilientes en el país.

Samuel Entebi, representante de la empresa Lubrizol, habló sobre la certificación y las aprobaciones que respaldan a estos tubosistemas, información que generó un gran impacto en los presentes por los beneficios que trae consigo la línea.

Alana Céspedes y Sarah Piña Soler.Glauco Moquete/LD

Jessica Ramírez y Leibnitz Aracena.Glauco Moquete/LD

Pamela Rodríguez y José Frank Almeyda.Glauco Moquete/LD

A la actividad asistieron representantes del cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Turismo.