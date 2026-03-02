Cámara de Comercio de España inicia ciclo de eventos 2026

El economista José Luis De Ramón fue el conferencista invitado en la primera actividad formal de 2026 organizada para socios y relacionados de la Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana.

Durante el desayuno económico, realizado en las instalaciones del hotel Hyatt Centric, en Santo Domingo, se destacó la presencia de Pilar Serret, consejera económica y comercial.

Al presentar al conferencista, quien en 2002 recibió el Premio al Mérito de la Cámara, el presidente de la entidad, Paco Pérez, reconoció sus méritos profesionales y agradeció los aportes realizados al desarrollo económico del país.

El encuentro, titulado “En la edad de la incertidumbre: la economía dominicana en 2026”, permitió, a través de la ponencia de De Ramón, ordenar el análisis del contexto actual, cuestionar datos del pasado reciente y ajustar expectativas en un mundo donde la incertidumbre ha dejado de ser excepcional para convertirse en parte habitual del entorno de decisión.

Desde la óptica del conferencista, la economía dominicana se encuentra actualmente en una posición relativamente sólida dentro de un escenario internacional complejo. “A su favor están la estabilidad política, el marco macroeconómico, una firme vocación por mantener el imperio de la ley y un historial de crecimiento favorable en comparación con la región”, afirmó José Luis De Ramón.

Carmen Heredia y Kelvin PimentelCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Arancha Higueras y Pablo Pérez-ValsecaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Yolanda Orz, David Paños y Marta OrzCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Nicolás Ramos, Svetlana Alekhina Antonio Ramis y María Luisa RamisCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Teófilo Carbonell y Michel AbreuCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Ana Lluberes y Aleix RocaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Luis Beiro, Manuel García y Hugo VillanuevaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES