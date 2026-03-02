Aramis Mella es reelegido presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu)

La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) juramentó a Aramis Mella como presidente para el período 2026-2028, convirtiéndose en el primer presidente reelecto por unanimidad en los 25 años de historia de la institución, un hecho sin precedentes que reconoce su impecable gestión al frente del gremio.

Empresario del sector importador de vehículos usados y licenciado en Mercadeo por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), cuenta con formación adicional en áreas de negocios, producción y agricultura. Con más de dos décadas de experiencia en el sector, ingresó a la asociación en 2011, donde ha ocupado relevantes cargos directivos, incluyendo la presidencia de la Cooperativa Asocivu.

Su reelección representa un voto de confianza a su liderazgo, visión estratégica y compromiso con el fortalecimiento institucional del gremio. Durante su primera gestión impulsó iniciativas orientadas a la consolidación del sector, la defensa de sus asociados y el fortalecimiento de los vínculos con las autoridades gubernamentales y la sociedad.

“Esta nueva juramentación la asumo con mayor compromiso y responsabilidad, para continuar fortaleciendo el sector importador de vehículos usados, sirviendo como puente entre nuestros asociados y velando por los mejores intereses del pueblo dominicano, en favor del desarrollo económico y social del país”, expresó Mella.

Directiva Asocivu 2026-2028Fuente externa

El consejo directivo para el período 2026-2028 está integrado por Luis José Santana, primer vicepresidente; Franklin Galván, segundo vicepresidente; Abel Marte Batista, tercer vicepresidente; José Núñez, secretario general; William Martínez, tesorero; Raúl Espinal, primer vocal; Edgar Betances, segundo vocal; José Medina, tercer vocal; Elogio De Jesús Ortíz, cuarto vocal; y Francisco García Wessin, quinto vocal.

Con esta reelección, Asocivu reafirma su apuesta por la continuidad, la estabilidad institucional y el fortalecimiento del sector importador de vehículos usados en la República Dominicana.