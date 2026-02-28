Los 29 errores más comunes en la mesa y el manejo de los cubiertos

“El que sabe, nunca duda”, esta afirmación es cierta pero nunca está demás hacer un repaso acerca de los errores más frecuentes que se cometen en la mesa a la hora de comer. Errores comunes que debemos evitar.

1) Entrar o salir de la silla a una mesa por cualquiera de los lados de la silla. Siempre se entra y se sale de la silla por la derecha de la misma.

2) Apoyar los codos sobre la mesa, antes de comenzar la comida, entre un plato y el siguiente o al finalizar de comer. Nunca deben apoyarse los codos sobre la mesa. Debemos apoyar siempre las muñecas, a veces el antebrazo y nunca los codos. He oído por ahí que ahora se permite apoyar los codos sobre la mesa, una vez finalizado un plato hasta que llegue el siguiente. Esto nunca se hizo de esta manera. A este ritmo, todo lo que se imponga como moda, parecerá normal. Cuando el protocolo se relaja, ocurre el caos.

3) Acomodar o girar el plato para que la carne o pieza mayor quede más cerca de uno. Esto nunca debe hacerse. Debemos comer como podamos y de a poco, con el cuchillo y el tenedor, acercar la carne hacia uno mismo.

4) Dejar los cubiertos apoyados en el borde del plato como si fueran remos. Los cubiertos jamás deben salir del plato cuando están en uso y si es necesario dejarlos, para comer un trozo de pan, se deben dejar cruzados sobre el plato formando una “A” mayúscula, a las 08:20, como si el plato fuera un reloj.

5) Cortar el pan con el cuchillo en la mesa o tomarlo entero, llevarlo a la boca y morderlo. El pan debe trozarse con los dedos, separándolo en bocados a medida que haga falta. El trozo que vamos a comer queda en la mano izquierda y la parte mayor del pan, que descartamos por el momento, queda en la mano derecha.

6) Llenar de mantequilla una tostada entera y llevársela a la boca. Lo correcto es enmantecar solo el trocito de pan que se va a comer.

7) Apoyar el dedo índice de la mano izquierda sobre los dientes del tenedor y el dedo índice de la mano derecha sobre la hoja del cuchillo. Ambas acciones están equivocadas. El dedo índice de la mano izquierda debe apoyarse sobre la parte posterior y delgada del tenedor colocado en posición “a la francesa”, y el dedo índice de la mano derecha nunca debe superar la empuñadura del mismo. El cuchillo tiene tres partes: empuñadura o mango, hoja o lámina, separados por el muro.

8) Cortar varios trozos de carne y luego comerlos de a uno por comodidad. Esto es para los niños quienes aún no manejan a la perfección los cubiertos. Los bocados se cortan de a uno.

9) Cortar las verduras con cuchillo y tenedor. Solamente se usa el tenedor para comerlas.

10) Cortar la pasta con cuchillo y tenedor. Las pastas se comen solamente con tenedor. Si la pasta es grande, por ejemplo, un sorrentino, se corta con el canto del tenedor y se come la pequeña porción.

11) Hacer ruido con los cubiertos mientras se cortan los bocados. Ningún ruido es agradable a la mesa. Evitar en lo posible estornudar, toser, sorber y menos aún eructar, salvo que esté en una mesa de Medio Oriente o de un árabe. En esta cultura sí se considera educado eructar, en Occidente, no.

12) Cambiar los cubiertos de mano, usando el tenedor en la derecha para pinchar trozos ya cortados, el cuchillo en la izquierda, como una pala, para empujar papas, arvejas, etc. Las guarniciones suben a la boca con el tenedor en la mano derecha en posición “a la inglesa” si el estilo adoptado es el americano o del zigzag.

13) Llevar el cuchillo a la boca. Esto jamás se hace, siempre es incorrecto llevarlo a la boca, así sea una palita para el queso o para untar el paté.

14) Limpiar el cuchillo contra el tenedor y dejarlo luego sobre el mantel. Jamás se deben limpiar los cubiertos en la mesa.

15) Tomar los cubiertos como si fueran armas o una raqueta de tenis.

16) Separar demasiado los brazos del cuerpo como si fuera un aleteo al cortar. Los codos permanecen contra la cintura mientras se come.

17) Agacharse en busca de la comida. Son los cubiertos los que suben hacia la boca y no es la boca la que busca la comida. Jamás inclinarse sobre el plato en busca del bocado. Los alimentos van a la boca y no inclinamos el cuerpo para acercar la boca al plato.

18) Usar la servilleta como babero. La servilleta en forma de rectángulo, se coloca sobre la falda o sobre las piernas con la abertura únicamente rumbo a la mesa.

19) Apoyarse en el respaldo de la silla con excesiva comodidad. A la mesa, la espalda nunca debe tocar el respaldo de la silla.

20) Hacer ruido al tomar sopa o beber líquido. Debemos evitar hacer cualquier ruido al comer.

21) Hablar mientras se tiene comida en la boca, o comemos o hablamos. Mientras hablamos, los cubiertos reposan sobre el plato formando una “A” mayúscula con el tenedor y el cuchillo.

22) Meter otro bocado mientras aún tenemos comida en la boca.

23) Masticar con la boca abierta. Demás está decir que se debe comer con la boca cerrada.

24) Beber algún líquido mientras tenga comida en la boca. Solamente se puede beber vino o agua una vez que hayamos tragado el bocado, o se come o se bebe.

25) Beber vino o agua sin haberse limpiado la boca con la servilleta. Recordemos que debemos pasar la servilleta por los labios antes y después de comer y beber.

26) Soplar el caldo o comida para enfriarla. Debemos esperar a que el caldo, sopa o la comida se enfríe un poco antes de comer.

27) Levantar o volcar el plato de sopa para terminarla. Debemos subir la sopa con la cuchara, solamente hasta que nos sea posible. El movimiento es desde el centro del plato hacia arriba y rozamos dos veces la cuchara por el borde del plato para eliminar la gota que pudiera mancharnos.

28) Dejar la cuchara de consomé o de postre dentro del plato o de la copa. Simplemente cuando terminamos de comer sopa o algún postre que nos sirven en copas, colocamos la cuchara sobre el plato que sirve como base.

29) Hacer gestos o movimientos con los cubiertos en las manos. Los cubiertos tienen solamente dos estados: en uso o en reposo. Los cubiertos solo se usan para pinchar, cortar alimentos y llevar a la boca. Si no los usamos, permanecen en reposo sobre el plato, formando una “A mayúscula a la francesa”.