La quinta edición de Mujeres factor de éxito

Recientemente fue realizada la quinta edición del encuentro anual Mujeres Factor de Éxito 2026, bajo el concepto “Liderar con propósito: la nueva definición del éxito”.

La actividad organizada por la plataforma internacional Factor de Éxito reunió a empresarias y tomadoras de decisión en un espacio diseñado para el diálogo estratégico, el aprendizaje ejecutivo y la construcción de alianzas de alto impacto.

La bienvenida del encuentro estuvo a cargo de Isabel Figueroa de Rolo, fundadora y directora editorial de la firma, quien centró su mensaje en la coherencia como fundamento del liderazgo contemporáneo.

La jornada inició con la participación de la viceministra de Eficiencia Energética, Betty Soto, quien destacó la necesidad de promover liderazgos capaces de integrar visión de futuro, responsabilidad institucional y ejecución efectiva para impulsar transformaciones sostenibles.

El contenido académico avanzó con la conferencia de Jenniffer Arias, “Mentoría y sponsorship: cómo acelerar el pipeline femenino en alta gerencia”, desde donde abordó mecanismos concretos para fortalecer la presencia femenina en niveles de decisión.

Posteriormente, Yermys Peña presentó “Gobernar la complejidad: estrategia, IA y liderazgo ejecutivo”, aportando una mirada estructurada sobre cómo liderar en escenarios de alta incertidumbre tecnológica.

Claudia Cárdenas, dictó la conferencia “Liderazgo en la era de la IA: decisiones que no puedes delegar”. Su intervención puso el foco en el criterio ejecutivo, la cultura organizacional y la responsabilidad indelegable de la alta dirección en un contexto de transformación digital acelerada.

El cierre del programa incluyó el panel “Liderazgo que protege e impulsa: decisiones ejecutivas que sostienen el crecimiento sin comprometer la confianza”, moderado por Rayvelis Roa, con la participación de Tamara Vásquez, Kismet Madera y la invitada especial desde Ecuador, Michelle Villavicencio. Las panelistas compartieron experiencias reales sobre crecimiento empresarial, sostenibilidad y gestión estratégica del propósito como motor de resultados.

En las palabras de clausura, Arianna Rolo, directora de Mercadeo de Factor de Éxito, reafirmó la visión evolutiva del encuentro: “Más que un evento, somos una plataforma que articula conversaciones relevantes y conexiones que generan oportunidades concretas”.

Michelle Villavicencio, Tamara Vásquez, Claudia Cárdenas, Isabel Figueroa de Rolo, Arianna Rolo, Yermys Peña, Rayvelis Roa, Jenniffer Arias y Kismet Madera.Cortesia de los anfitriones

Con esta quinta edición, Factor de Éxito fortalece su posicionamiento como un referente en liderazgo femenino en la República Dominicana, proyectando una agenda regional alineada a sus ediciones editoriales y a futuros encuentros ejecutivos de alto valor.