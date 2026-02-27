Entidades firman acuerdo en favor de la calidad y certificación de sus procesos

Los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) firmaron un acuerdo interinstitucional de colaboración con el objetivo de fortalecer la gestión institucional, impulsar la implementación de sistemas de gestión certificados y promover la mejora continua en los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

El acuerdo fue firmado por el director general de los CTC, Isidro Torres, y el director general del Indocal, Néstor Julio Matos Ureña, con la participación de Elaine de Lima, directora jurídica del Indocal, en presencia de los encargados departamentales de los CTC.

El proceso de la firma del convenio incluirá capacitación en interpretación de la norma, documentación de procesos, definición de indicadores de desempeño, gestión de riesgos, auditoría interna y tratamiento de no conformidades, entre otros aspectos fundamentales.

El contrato tendrá una vigencia de tres años, renovable automáticamente, y establece mecanismos de seguimiento, confidencialidad y coordinación técnica entre ambas instituciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados.