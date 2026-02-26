Representantes de la Fundación Propagas, Reef Check República Dominicana y el Smithsonian Institute a través del Smithsonian Environmental Research Center presentaron el reporte “La Resiliencia de los Arrecifes de Coral en la República Dominicana 2025”.

El informe es un estudio que ofrece una mirada actualizada sobre el estado de los ecosistemas coralinos del país y destaca señales alentadoras de recuperación en medio de múltiples presiones ambientales.

El trabajo presentado evidencia que, aunque la cobertura de coral vivo se mantiene en niveles bajos a escala nacional y relativamente estable en comparación con años anteriores, los arrecifes dominicanos conservan mecanismos naturales de regeneración que abren oportunidades reales para su recuperación.

Durante el acto de acto realizado en el Hotel El Embajador representantes de la Fundación Propagas subrayaron que en la última década los arrecifes han enfrentado huracanes intensos, altas temperaturas del mar, contaminación costera y sobrepesca significativa en especies vulnerables.

Según explica un material de prensa, el monitoreo científico continuo iniciado en 2015 por la Fundación Propagas junto a Reef Check ha permitido establecer líneas base de biodiversidad y generar información rigurosa para la toma de decisiones informadas y sustentadas en evidencia.

El estudio también enfatiza el papel crítico de ecosistemas complementarios como manglares y pastos marinos, que funcionan como viveros de biodiversidad, barreras naturales ante tormentas y sumideros de carbono.

Rosa Margarita Bonetti de Santana destacó el compromiso que tiene la Fundación Propagas de apoyar las acciones necesarias para la generación de conocimiento científico y la promoción de acciones que contribuyan a la conservación de los ecosistemas marinos del país.

El viceministro de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, dijo que el manejo efectivo de áreas marinas protegidas es una estrategia fundamental del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la lucha contra la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.