Elizabeth Arden inaugura su tienda boutique en Galería 360

Basada en su emblemática filosofía “La belleza es saber que eres una en un millón”, Elizabeth Arden celebró la inauguración de su nueva tienda boutique en Galería 360, apertura con la que reafirma su legado y posicionamiento en la República Dominicana junto a su distribuidor autorizado, Daniel Espinal.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Laura Andújar, quien resaltó la trayectoria histórica de la firma y su sólido posicionamiento en el país.

Fernando Espinal, vicepresidente ejecutivo de Daniel Espinal, realizó un recorrido por la historia de la empresa, subrayando que desde 1986 son distribuidor autorizado de la marca y socio comercial por más de dos décadas en el país, la cual representa uno de los pilares más importantes dentro del portafolio de la compañía, siendo símbolo de prestigio, innovación y confianza para generaciones de mujeres dominicanas.

Neyci de la Cruz, gerente de Mercadeo de la empresa distribuidora presentó el nuevo concepto de tienda, un espacio estratégicamente diseñado para fortalecer la fidelización y elevar la experiencia del cliente a un nivel extraordinario, alineado con los estándares globales de la marca.

La boutique incorpora servicios especializados de cabina, incluyendo hidratación facial y tratamientos con aparatología, además, cuenta con consultoras capacitadas y cosmiatras entrenadas directamente por la marca, ofreciendo un estándar de servicio y tecnología comparable a mercados internacionales.

ernando Daniel Espinal, William Ramos y Manuel BeraunCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Zoila Puello, Evelyn Bethancourt y Mayra PuelloCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Johana Alvarado, directora de Trade Marketing & Travel Retail para Latinoamérica, dijo que este nuevo espacio en República Dominicana responde a los lineamientos globales de imagen, servicio y excelencia en retail.