Santiago fue cede del Festival Procigar

La directiva de la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana cerró con éxito la décima octava edición del Festival Procigar, consolidando una vez más a Santiago como la capital mundial del cigarro premium y escenario del encuentro más relevante de la industria a nivel global.

Tras cuatro días de experiencias memorables, aprendizaje especializado y contacto directo con el fascinante universo del tabaco, el festival culminó con una asistencia récord de participantes provenientes de más de 40 países.

Según explican sus organizadores en un material de prensa productores, master blenders, distribuidores y aficionados vivieron una agenda diseñada para exaltar la excelencia del cigarro dominicano y fortalecer los lazos comerciales y humanos que sostienen esta industria.

El presidente de Procigar y CEO de La Flor Dominicana, Litto Gómez, expresó: “Hoy no sólo celebramos un festival, celebramos el liderazgo mundial del cigarro dominicano y el compromiso de generaciones que han hecho de esta industria un símbolo de excelencia y orgullo nacional.”

La cena de gala, celebrada en el Centro Español de Santiago, puso el broche de oro a una semana marcada por la exclusividad, la elegancia y el lujo que representa disfrutar de un buen cigarro.

En cada una de las cenas del festival, los asistentes recibieron una exclusiva caja de cigarros premium con un diseño alusivo a la identidad dominicana, convirtiéndose en pieza de colección y símbolo de esta edición.

Carlos Durán y Carlos Durán (hijo)CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Arturo Grullón y Luis GrullónCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Michelle Amelia León, Michelle Franco de León, Guillermo León y Daniela LeónCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Carlos Fuente III y Rosa FuenteCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Novedad

Uno de los momentos más esperados fue la tradicional subasta de los exclusivos humidores, que este año innovó con un formato híbrido (presencial y virtual) permitiendo que más entusiastas alrededor del mundo participaran en la adquisición de estas piezas únicas, diseñadas y elaboradas por las prestigiosas casas socias de Procigar.

Catherine Llibre y Antonio TaverasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Inés Lorenzo Gómez y Litto GómezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES