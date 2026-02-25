Un libro sobre las relaciones diplomáticas de RD y Uruguay

El embajador y académico dominicano Ramón Dionicio Ditrén Flores presentó su más reciente obra bajo el nombre "De Cestero a nuestros días: Cien años de relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y la República Oriental del Uruguay, una investigación que reconstruye un siglo de relaciones diplomáticas a partir de documentos originales conservados en archivos oficiales.

El libro toma como punto de partida una fecha fundamental: el 27 de noviembre de 1925, cuando el diplomático dominicano Tulio Manuel Cestero presentó sus cartas credenciales en Uruguay, acto que marcó el inicio formal de la representación oficial dominicana y abrió una nueva etapa histórica en la relación entre ambas naciones.

“Para mí, como investigador, profesor y como diplomático, significa rescatar los hilos silenciosos que conectaron a dos repúblicas aparentemente distantes, pero unidas por principios comunes: el derecho internacional, la institucionalidad republicana y la solidaridad latinoamericana. Uruguay no fue un actor periférico en nuestra historia exterior”, destacó el autor de la obra.