ProCibao anuncia su feria comercial en Santiago

Representantes de ProCibao plataforma institucional destinada a promover las exportaciones y atraer inversiones hacia Santiago y el Cibao en República Dominicana, presentaron los detalles de su próxima feria comercial, “ProCibao” a realizarse del 24 al 25 de marzo en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, en la Ciudad Corazón.

La iniciativa es liderada por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y respaldada por ProDominicana.

Durante la presentación oficial ante medios y representantes del sector empresarial, se destacó que esta iniciativa responde a la necesidad de consolidar al Cibao como uno de los principales motores económicos de la República Dominicana, con capacidad para atraer capital, establecer alianzas comerciales sostenibles y ampliar su proyección internacional.

La convocatoria está dirigida a exportadores, productores, empresas manufactureras, zonas francas, agroindustrias, suplidores y actores vinculados al comercio exterior, quienes encontrarán en ProCibao un espacio propicio para concretar acuerdos y expandir su red de contactos estratégicos.