Hodelpa Hospitality celebró su Encuentro de Líderes

La cadena hotelera Hodelpa Hospitality realizó su tradicional "Encuentro de Líderes", un espacio que reúne a representes de distintos niveles de gestión de todas sus propiedades para alinear la visión del año y fortalecer la cultura organizacional que distingue a la cadena.

En esta ocasión la actividad se desarrolló bajo el lema “Líderes Innovadores”, con el objetivo de promover la innovación como una competencia transversal dentro de la organización.

El enfoque fue más allá de la transformación tecnológica, centrando la conversación en la evolución de procesos, experiencias y modelos de servicio que permitan responder a un huésped cada vez más dinámico, sin perder la esencia de hospitalidad que distingue a la marca.

Ángel Hernández, presidente ejecutivo de Hodelpa Hospitality, destacó que innovar implica convertir las ideas en acción y asumir el cambio con propósito, entendiendo que el huésped evoluciona constantemente y exige propuestas de valor cada vez más diferenciadas.

La agenda incluyó la participación del coach de liderazgo Kendrith Rodríguez, fundador de Inspiraxm quien a través de su metodología basada en conexión, transformación y resultados, desarrolló dinámicas colaborativas y espacios de reflexión estratégica orientados a potenciar el desempeño individual y colectivo de los equipos.

También se hicieron sesiones interactivas, análisis de tendencias del sector hotelero y conversaciones de alto nivel entre los líderes de las distintas propiedades, reafirmando el compromiso de la cadena con la excelencia operacional, el fortalecimiento del talento interno y la consolidación de su posicionamiento dentro del turismo dominicano.