Alinea Stretch Studio abre sus puertas en el país

Con un concepto innovador enfocado en mejorar la movilidad, reducir el dolor y promover la longevidad funcional, abrio sus puertas en Santo Domingo, Alinea Stretch Studio, el primer centro especializado en estiramiento asistido del país.,

Se trata de un espacio con un método en el que un profesional certificado guía y moviliza articulaciones y grupos musculares del cuerpo completo del cliente, de forma controlada y segura, permitiendo alcanzar un mayor rango de movimiento del que se logra cuando la persona se estira por sí sola.

Johanna Fernández, fundadora del estudio, explicó que el proyecto nació tras una experiencia personal que evidenció la necesidad de contar en el país con un espacio especializado en movilidad guiada.

“Cada sesión de estiramiento asistido es una pausa, presencia y apertura. Dedicar tiempo a tu cuerpo y a tu mente es un recordatorio de que moverse con conciencia es también aprender a vivir con gracia”, expresó Fernández.

