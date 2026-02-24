Los detalles de la instalación de la Clínica Abreu en Downtown Punta Cana

En un contexto donde la salud y la educación se han convertido en dos de las principales preocupaciones de quienes evalúan mudarse o fijar residencia en nuevos destinos, la gerencia de la Clínica Abreu y Downtown Punta Cana ofrecieron los detalles de su alianza estratégica a través de la que dieron inicio a la construcción y puesta en funcionamiento de un moderno centro de urgencias e Imágenes Diagnósticas, como ancla de un circuito integral de salud dentro del Centro Turístico Downtown.

Con este proyecto, ambas entidades buscan integrar servicios médicos de alta calidad como parte esencial del desarrollo urbano de Punta Cana, consolidando su transformación hacia una ciudad con estándares propios de grandes capitales.

El nuevo centro funcionará como eje de un circuito integral de salud dentro del complejo, ofreciendo atención oportuna ante emergencias y diagnósticos de alta precisión, respaldados por tecnología avanzada y estrictos protocolos de calidad.

Además, contará con un equipo profesional de amplia experiencia, ampliando la capacidad de respuesta en una zona que supera los 6 millones de visitantes anuales y alberga más de 250 mil residentes permanentes.

Según explicaron los encargados, Downtown abarca 38,000 metros cuadrados e incluye una torre de parqueo de cinco niveles con acceso directo. También dispondrá de espacios destinados a consultorios y unidades médicas para venta y alquiler, incentivando la incorporación de especialistas y grupos médicos que complementen la oferta sanitaria.

Según explicaron los encargados, el proyecto dispondrá de servicios médicos de primer nivel que impactará directamente en la plusvalía, la confianza del inversionista y la competitividad del destino.

Jesús Fernández, presidente ejecutivo de Clínica Abreu CDD, subrayó que contar con servicios de salud de calidad es hoy un factor determinante para invertir, vivir y consolidar comunidades en ciudades de rápido crecimiento.

Ana Moreno, Emmaris Toledo y Oriana Plaza,CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Leovigildo Lavandier y Luis Francis MorenoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Valentina Landaeta y Ana MorenoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Zain Cardis y Luisa KhelsCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Con este paso, Clínica Abreu CDD y Downtown Punta Cana reafirman su compromiso de integrar la salud como un pilar estratégico del desarrollo urbano, elevando los estándares de bienestar y consolidando a Punta Cana como un destino preparado para el futuro.