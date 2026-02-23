La X versión del congreso Adocose

La Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose) celebró la X versión de su congreso, un espacio concebido para promover la reflexión y el avance del sector asegurador dominicano.

La actividad que tuvo lugar en el hotel Jaragua reunió a 12 conferencistas y panelistas, tanto nacionales como internacionales, quienes abordaron temas clave relacionados con la gestión integral de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la visión estratégica que demanda el mercado actual.

Durante su intervención, el superintendente de Seguros, Julio César Valentín, resaltó la función fundamental que desempeñan los corredores dentro del sistema asegurador. Señaló que su labor está centrada exclusivamente en asesorar y acompañar a los asegurados, actuando como garantes de confianza y transparencia.

El presidente de la entidad organizadora, Richard Ros, destacó el notable crecimiento y modernización del gremio en los últimos años. Indicó que la institución ha incorporado diversas herramientas y recursos que fortalecen la práctica profesional y elevan los estándares de servicio ofrecidos a los clientes.

Andrés Mejía, Julio César Valentín Jiminián, José Zapata y Rafael Nolasco.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Eloisa Muñoz, Francisco Campos y Marien LamgogliaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Zaidé Alba, líder del congreso, subrayó que formar parte del sector asegurador implica asumir un rol estratégico en la protección de los asegurados, al tiempo que enfatizó que este congreso fue concebido como un espacio para impulsar una visión más innovadora, ética y comprometida en la prestación de servicios.