La nueva directiva de Signis República Dominicana

Con el compromiso de promover una comunicación ética, coherente y al servicio de la sociedad, Signis República Dominicana eligió por unanimidad a su nueva directiva para el período 2026–2030.

El nuevo equipo, encabezado por el comunicador Joaquín Ruiz, asume el reto de fortalecer la presencia de la organización en el país, fomentando un estilo de vida profesional basado en los valores cristianos y la búsqueda de la justicia social.

La asamblea, celebrada en la PUCMM-SD en el marco del día de San Francisco de Sales, sirvió también para reflexionar sobre los desafíos tecnológicos actuales.

Durante el evento, la comunicadora Zeny Leyva advirtió sobre el uso excesivo de la inteligencia artificial, señalando que esta debe ser una herramienta para potenciar la creatividad y no para sustituir la autenticidad en los contenidos.

Zeny Leyba y Yadimir CrepoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Mientras que, la presidenta saliente Tania Molina, dirigió un mensaje a los miembros en el que los exhortó a ejercer un voto consciente y responsable, destacando la importancia de una comunicación equilibrada que impacte positivamente a la sociedad y promueva la paz y la justicia social.

La directiva que liderará las acciones de la asociación quedó conformada además de Joaquín Ruiz como presidente por Alba Mercado, en vicepresidencia, Yadimir Crespo, secretaría, Leonardo Muñoz, en tesorería, Orlando Jerez, en comunicación Institucional, Wendy Leonardo y Coralis Orbe como suplentes.

Sobre la entidad

Signis es la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, una organización internacional que agrupa a profesionales de radio, televisión, cine y periodismo en más de 100 países.

Su misión fundamental es transformar la cultura a través de los diferentes medios promoviendo la dignidad humana, la justicia y la reconciliación.

En la República Dominicana, la organización trabaja para aglutinar a los comunicadores bajo una visión ética, ofreciendo espacios de formación y reflexión que permitan que el mensaje de los medios contribuya efectivamente a la construcción de una cultura de paz y solidaridad.