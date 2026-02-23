Pedro Vergés recibe el Premio Nacional de Literatura

La Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura entregaron el Premio Nacional de Literatura 2026 al destacado escritor Pedro Vergés, un reconocimiento que enaltece su trayectoria literaria y su invaluable aporte a las letras contemporáneas dominicanas.

El galardón es concedido por la prosa ejemplar que caracteriza su obra, sustentada en un impecable manejo del idioma y por su sólida contribución a la literatura nacional a través de obras fundamentales, entre ellas una novela distinguida con dos importantes premios en España.

El reconocimiento fue entregado durante un acto en el Teatro Nacional acompañado por una dotación económica de dos millones de pesos.

Con un discurso que cautivó a los presentes, Pedro Vergés sugirió que la literatura y el análisis crítico tengan espacio y profundidad en los medios, al tiempo que recordó el primer congreso crítico de la literatura dominicana que se organizó 40 años atrás. “Sería de gran satisfacción volver a realizar un evento con estas características”, expresó.

Marco Haché, Cristina de Haché, Daniela Hache de Corripio, Verónica Sención y José Luis Corripio.Glauco Moquete/LD

Ramón Mercedes, Anais Aybar, Wanda de Mercedes, Laura de Corripio, José Alfredo Corripio, Lucía Corripio de González y Alejandro González.Glauco Moquete/LD

Julio César Castaños Guzmán y Velkys Zouain de Castaños.Glauco Moquete/LD

Gloria de Selam y Eduardo Selman.Glauco Moquete/LD

Rafael Barceló, Shirley de Bisonó y Juan Antonio Bisonó.Glauco Moquete/LD

Fiona Dassum y Álvaro Corripio.Glauco Moquete/LD

Manuel Eduardo Mesa y María Isabel González.Glauco Moquete/LD