Una vez que se inicia la comida ¿Cómo debemos comportarnos en la mesa?

Una vez que recibimos la invitación a una comida, siempre es bueno contestar 48 horas después de haberla recibido. Es lo que se conoce como R.S.V.P., “por favor responder”, por sus siglas en francés. Este es el momento de excusarnos por no poder ir o de confirmar nuestra asistencia.

Una vez confirmada nuestra participación, debemos hacer saber a los anfitriones aquellos alimentos que no podemos consumir. Existen solo tres razones para rechazar un alimento: alergias que uno padece, la religión que uno profesa que le impide comer o beber algo y las diferencias culturales. Si no tenemos ningún impedimento para comer o beber algo, el único verbo que debe existir en la mesa es el verbo “gustar”, todo me debe gustar, aunque sea en apariencia.

Si algo no me gusta, simular que estoy comiendo y llevar a la boca otros ingredientes del plato que son de mi agrado. Bebo vino o agua, me seco los labios con la servilleta luego de cada bocado y de cada sorbo y así, continúo hasta el final de cada platillo que se sirva.

Los detalles de la mesa

Antes de comenzar la comida, haremos una breve descripción de los elementos ubicados sobre la mesa al tomar nuestro lugar: en el centro, encontraremos un posaplatos o sousplat (en algunos países lo llaman plato de posición). Sobre el sousplat, encontraremos un plato llano o playo y sobre éste, un plato hondo, si se va a servir caldo o sopa. A la izquierda del plato principal encontraremos los tenedores para carne y para pescado.

A la izquierda también se colocan el platillo de pan y la mantequera individual con su correspondiente palita para mantequilla y finalmente, el salero y pimentero individual. A la derecha del posaplatos, se colocan el cuchillo para carne, la pala para pescado y la cuchara para sopa, caldo o consomé.

En la parte superior del posaplatos, van ubicados los cubiertos para postre. Generalmente encontraremos el tenedor más cerca del plato y la cuchara para postre arriba. Recordemos que todos los postres se comen con cuchara y tenedor. Muy rara vez se sirve un postre que necesite ser cortado con cuchillo.

Al costado derecho de los cubiertos de postre van colocadas las copas que se utilizarán, tal como se describe a continuación: la de vino blanco es la primera que encontraremos, más afuera. Esta copa estará ubicada sobre la cuchara de sopa o sobre la pala para pescado. Luego estará la copa para vino tinto, sobre el cuchillo para carne roja. Sigue la copa para agua (es la más grande en volumen) y detrás de todas ellas, se ubicará la copa flauta para espumante.

Como ya habíamos dicho, la servilleta puede estar ubicada a la izquierda o a la derecha del plato. Esto depende de la costumbre que se utiliza en el país.

Sentados en la mesa

Una vez sentados a la mesa, debemos aguardar a que los anfitriones tomen sus servilletas para hacer lo mismo. No se debe esperar que los anfitriones digan “pueden servirse”, “buen apetito”. La señal para empezar a comer es cuando los anfitriones toman sus cubiertos y comen el primer bocado. Recordar la famosa frase: “la comida va a la boca y no la boca a la comida”, entonces, debemos arrimar la silla al máximo a la mesa para poder cumplir con este dicho.

Recordemos que los panecillos y la mantequilla, son acompañamientos de la comida. Es decir que no debemos empezar a comerlos una vez que nos sentemos a la mesa.

Si el primer plato es un caldo o una sopa, deducimos que el clima está fresco. Entonces tomamos la cuchara que está a la derecha de los cuchillos y la ponemos con la concavidad hacia abajo, lo que indica “una pausa”. Nunca debemos soplar la comida, sea líquida o sólida. Debemos esperar unos segundos para que se enfríe levemente y después comer.

Se pueden tomar varias cucharadas de sopa, sin demostrar apuro, luego, tomamos un panecillo, lo partimos en pequeños trozos, le untamos mantequilla y lo llevamos a la boca. Seguidamente nos secamos los labios con la servilleta.

¿Cuánto tiempo puede durar este primer plato?

Eso depende de la anfitriona pues es ella quien inicia y quien termina cada plato. La señal es cuando pone su cuchara con la cavidad hacia arriba a las 6 en punto, como si el plato fuera un reloj.

El segundo plato es un pescado que se come con tenedor y pala para pescado. La pala tiene una forma especial puntiaguda pero no tiene filo. Sirve para sacar las espinas, para separar la piel o escamas del pescado de la carne. Esta pala para pescado se toma igual que el cuchillo de carne. Nunca se toma como si fuera un lápiz.

Cuando se utilizan dos cubiertos, uno en cada mano, al hacer una pausa, se deja el tenedor a la izquierda con los pinchos hacia abajo y el cuchillo con el filo hacia adentro. Ambos cubiertos forman en V invertida, esto indica “una pausa” en la comida es decir que el camarero aún no puede retirar el plato.

Para terminar, colocamos los pinchos del tenedor hacia arriba, el cuchillo con el filo hacia adentro del plato, paralelo al tenedor, a las 6 en punto, como si el plato fuera un reloj. En algunas comidas se estila servir un sorbete de limón luego del pescado, esto sirve para limpiar el paladar del sabor de los frutos de mar.

Como tercer plato se sirve una carne roja con verduras al vapor. Tomamos el par de cubiertos más cercanos al plato, tenedor a la izquierda y cuchillo para carne a la derecha. Los subimos sobre el plato y los colocamos en forma de V invertida, esto indica “voy a empezar a comer” o pausa. Alterno bocado por bocado.

Lo primero que pruebo es la guarnición, después la carne, y así hasta el final. No se sube la guarnición sobre el trozo de carne. Al finalizar, colocamos los pinchos del tenedor hacia arriba, el cuchillo con el filo hacia adentro del plato, paralelo al tenedor, a las 6 en punto, como si el plato fuera un reloj.

Esta es una comida de cuatro pasos, y al final de todo se sirve el postre. Siempre serán postres más elaborados evitando servir frutas crudas, por ejemplo. Los postres se sirven en compotera o en copas sobre un plato pequeño. Sobre este plato se apoyarán el tenedor y la cuchara para postre con la cavidad hacia abajo mientras se esté comiendo y hacia arriba al final de la comida. Dejo la servilleta al costado derecho del posaplato o sousplat levemente arrugada.