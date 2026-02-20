Museo Autozama Mercedes-Benz inaugura exposición

El Museo Autozama Mercedes-Benz dejó inaugurada la exposición “Caos & Equilibrio”, del destacado artista dominicano Máximo Caminero, en un encuentro en el que también se rindió un homenaje póstumo al empresario Miguel Hernández, por su respaldo al arte contemporáneo.

El acto inaugural estuvo encabezado por Ramón Ernesto Morales, presidente de Autozama, quien expresó que para la empresa constituye un honor abrir sus puertas al talento y la visión de Caminero.

Señaló que el arte posee la capacidad de inspirar, provocar reflexión y conectar con las emociones más profundas.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la empresa con la creatividad como motor de innovación y transformación social, estableciendo un paralelismo entre el dinamismo de la industria automotriz y el impulso cultural que genera el arte.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Caminero compartió que esta exposición recoge fragmentos de su evolución humana, espiritual y conceptual. Definió la muestra como una síntesis del camino recorrido desde sus inicios juveniles hasta la madurez artística, en una búsqueda constante de sentido.

La curadora Amanda Martínez explicó que “Caos & Equilibrio” reúne 25 obras que exploran las tensiones inherentes a la experiencia humana: orden y ruptura, conciencia y subconsciente, materia y espíritu. A través de un lenguaje abstracto gestual y simbólico, el artista construye composiciones donde el color, la textura y el ritmo dialogan en una dinámica de fricción y armonía.

Juan Julio Bodden, José Ares, Sheila de Ares, Heidi Read, Máximo Mejía y Martín Pantaleón.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Alfredo Rojas y Miguel Hernández.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES