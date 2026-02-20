Fundaver clausuran exposición "Arte con propósito"

La Fundación Cultural Verónica Sención y el Centro Cultural Mirador Sur, clausuraron la III versión de la exposición colectiva de artistas plásticos dominicanos “Arte con Propósito”.

La iniciativa busca recaudar fondos para el programa de Educación Integral, dirigido a jóvenes estudiantes de término del Bachillerato, activos en el sistema de educación media, tanto en el sector público como privado.

Durante la actividad fueron reconocidos los gestores culturales y galeristas Abil Peralta Agüero, Mildred Canahuate y Purísima de León, quienes recibieron pergaminos en honor a su valiosa contribución al fortalecimiento y proyección del arte dominicano, así como por su constante respaldo a la y a su agenda cultural.

Asimismo, se les obsequió una pieza en porcelana, cortesía de la destacada artista visual Iris Pérez.

Sención expresó su más sincero agradecimiento a los 40 artistas dominicanos y extranjeros que se sumaron generosamente a esta causa educativa y cultural.

Destacó que cada obra presentada constituye una semilla de esperanza, sembrada para germinar en conciencia, solidaridad y sueños compartidos.

También manifestó su agradecimiento a Mildred Canahuate, responsable de la coordinación y montaje de la muestra; al crítico de arte, curador y escritor Abil Peralta, cuyo apoyo fue determinante para la realización del evento; así como al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en la persona de su presidente Guido Gómez Mazara, por facilitar la sala de exposiciones del Centro Cultural del Indotel y respaldar la impresión del catálogo.

Igualmente, extendieron su gratitud al Centro Cultural Mirador Sur, en la persona de su fundadora Purísima de León; a Amarilys Durán, miembro de la directiva de Fundaver; y a Olga de los Santos, presidenta de la Fundación Amigos del Museo de las Casas Reales, por su apoyo constante.