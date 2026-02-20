Embajada de Israel en RD organiza conferencia en seguridad

La Embajada de Israel en República Dominicana organizó una conferencia titulada

“Modelo de Municipalidad Ciudadana” impartida por la regidora de Moca, Idelkys Félix.

Durante la actividad, Félix compartió sus conocimientos adquiridos sobre los “Proyectos Municipales de Seguridad Ciudadana”, realizado en Israel a través de la Agencia Mashav y explicó la manera en que planea aplicarlos en su provincia.

La regidora expuso cómo Israel ha desarrollado un modelo municipal exitoso basado en la participación ciudadana, la promoción de la innovación, políticas de seguridad efectivas e implementación de estructuras preventivas a nivel municipal.

Raslan Abu Rukun embajador de Israel, expresó que uno de los principales objetivos de la embajada es colaborar con la República Dominicana en áreas de relevancia social y que contribuyan al desarrollo de ambas naciones.