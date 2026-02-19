En un contexto regional marcado por la necesidad de infraestructuras más eficientes, seguras y sostenibles, el Instituto Dominicano de la Construcción en Estructuras Metálicas (IDCEM) celebró el Segundo Seminario Internacional de Construcción en Estructuras de Acero, un encuentro técnico que reunió a más de 100 profesionales del sector.

La jornada, realizada en el Hotel Catalonia Santo Domingo, sirvió como espacio de formación y reflexión sobre los desafíos actuales de la construcción con acero, abordando temas fundamentales como la correcta aplicación de criterios técnicos, el diseño estructural eficiente, la ingeniería de detalle y la toma de decisiones que impactan directamente la calidad, seguridad y competitividad de los proyectos.

El acto de apertura estuvo encabezado por el arquitecto Francisco Javier Durán, fundador del IDCEM, quien destacó la importancia de crear y sostener espacios de formación continua para los profesionales del sector, señalando que el desarrollo de la construcción con acero depende, en gran medida, de la correcta aplicación de procesos técnicos, estándares de calidad y una visión responsable del ejercicio profesional.

El programa académico contó con la participación de conferencistas internacionales y expertos locales. Desde Venezuela, el ingeniero metalúrgico José Núñez Maluenga, con más de tres décadas de experiencia en sectores industriales de alta complejidad, destacó la importancia de integrar criterios de calidad y control desde las etapas iniciales de los proyectos.

Desde Colombia, el ingeniero civil y magíster en ingeniería estructural Miguel Antonio Peralta Hernández presentó enfoques aplicados al diseño y construcción en sistemas compuestos concreto/acero, resaltando su eficiencia estructural y constructiva.

La conferencia de cierre estuvo a cargo del arquitecto Durán, quien abordó el tema de la ingeniería de detalle y la constructibilidad, destacando cómo las decisiones técnicas tomadas en las fases tempranas de un proyecto inciden directamente en el ahorro de tiempo, costos y en la calidad final de las estructuras. Durante su intervención, reiteró el compromiso del IDCEM con la formación técnica del sector y con la promoción de buenas prácticas alineadas a estándares internacionales.

Durán recordó además que el IDCEM, fundado en 2023, se dedica a desarrollar iniciativas formativas orientadas a fortalecer las capacidades del sector de la construcción en estructuras metálicas, y que también organiza Expo Acero, la única feria especializada del país para esta industria, que en este 2026 arribará a su cuarta edición, consolidándose como una plataforma regional de formación, networking e intercambio comercial.

El seminario concluyó con un cóctel de networking, que permitió a participantes y expositores intercambiar experiencias y fortalecer vínculos profesionales, reafirmando la importancia de este tipo de encuentros para el crecimiento y la modernización del sector.