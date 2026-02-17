Seguros SURA reconoce a asesores y presenta su Convención 2026

Seguros SURA realizó el Cóctel de Premiación de la Convención 2026, encuentro en el que se honró a los asesores que alcanzaron sus metas y aseguraron su lugar en uno de los actividades más esperadas del año.

El programa de incentivos que da paso a la Convención 2026 reconoce a los asesores que, a lo largo del año, alcanzaron metas comerciales y de servicio alineadas a los valores de la compañía, impactando positivamente la experiencia de clientes en todo el país.

Más que una actividad social, el encuentro representó un homenaje al esfuerzo, la constancia y la disciplina demostrados durante un 2025 retador, pero lleno de aprendizajes y grandes logros.

“En Seguros SURA creemos firmemente en reconocer el esfuerzo sostenido y el compromiso con la excelencia. Esta convención es el reflejo de una cultura que impulsa a nuestros asesores a crecer, superarse y construir relaciones de largo plazo con sus clientes”, expresó James García, presidente ejecutivo de Seguros SURA en República Dominicana.