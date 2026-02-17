Kids Dominican Week 2026 anuncia el primer desfile de moda infantil

La moda infantil dominicana da un paso histórico, con la primera edición de Kids Dominican Week 2026, un evento que une la creatividad, inclusión y responsabilidad social, que se convierten en protagonistas del evento.

Más que un desfile, la iniciativa nace como una plataforma formativa y cultural creada por el director creativo Aurelio Ferrer y la diseñadora Inocencia Manzueta, con la misión de utilizar la moda infantil como un lenguaje de valores, identidad y transformación social desde la niñez.

“Kids Dominican Week nace con una profunda responsabilidad social. Creemos en una moda inclusiva, donde todos los niños tengan un espacio para expresarse, aprender y brillar. Esta pasarela es una herramienta de respeto y transformación social”, expresó Ferrer, director creativo y cofundador del evento.