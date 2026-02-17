Applebee’s e Ihop abren su primera ubicación de doble marca en Sambil Santo Domingo

La empresa Marysof Is Good, franquiciado de Applebee’s Neighborhood Grill + Bar e IHOP, inauguró su primera ubicación de doble marca en el Centro Comercial Sambil Santo Domingo.

Ubicado en el primer nivel de la plaza, este nuevo espacio será el hogar de dos de las marcas de restaurantes IHOP, reconocido por sus famosos Buttermilk Pancakes y sus Handcrafted Burgers, y Applebee’s, que ofrecerá sus Premium Steaks a la parrilla (Fire Grilled), cócteles y mucho más. Desde los platos reconfortantes característicos de IHOP hasta los clásicos sabrosos de Applebee’s, los visitantes ahora tendrán dos excelentes opciones gastronómicas en Plaza Sambil.

“Hoy, Applebee’s e IHOP se unen para estar aún más cerca de nuestros clientes. Esperamos que esta nueva ubicación se convierta en un lugar donde la alegría de reunirse y celebrar se sienta a solo unos pasos de casa”, expresó Raymond Rodríguez, CEO de Marysof Is Good.

Rodríguez indicó que esta ubicación, cuidadosamente diseñada, brindará a los clientes la oportunidad de disfrutar dos experiencias gastronómicas únicas bajo un mismo techo, rindiendo homenaje a la imagen icónica de ambas marcas y ofreciendo una experiencia de clase mundial que dejará a los visitantes completamente satisfechos, todo a un excelente precio.

Tamara Martínez, representante de Dine Brands Global, resaltó la importancia de esta alianza de doble marca y las distintas opciones de menú de ambos establecimientos gastronómicos.

Durante el encuentro, el CEO de Marysof Is Good, Raymond Rodríguez, recibió dos reconocimientos de manos Dine Brands Global por su gestión empresarial exitosa en el país.