La nueva obra de Luisa Apolinar

La escritora dominicana Luisa Apolinar presentó su más reciente novela bajo el título de ‘El 50% de este libro es verdad’, en un encuentro celebrado en Cuesta Libros, que reunió a lectores, críticos y figuras del ámbito cultural interesados en propuestas narrativas y de contenido social

La obra, una ficción atravesada por una marcada crítica social, explora temas como el abuso y el maltrato infantil, las heridas emocionales que perduran en el tiempo, el silencio impuesto y aquellas verdades que la sociedad aprende a disfrazar o esconder.

Con una prosa directa y sin concesiones, la novela nombra lo incómodo, confronta lo que suele normalizarse y rompe con pactos de silencio profundamente arraigados.

Lejos de instalarse en el victimismo, la historia se articula desde la voz de una mujer fragmentada que decide reconstruirse.

La conciencia, la amistad y el proceso de sanación se presentan como actos de valentía y resistencia. El resultado es un relato que interpela al lector, lo desafía y lo invita a reflexionar sobre las omisiones colectivas y las narrativas heredadas, expresó Apolinar.

La escritora subrayó además, el poder transformador de la literatura, destacando su capacidad para fomentar el pensamiento crítico y abrir espacios de diálogo. Para la autora, escribir es una forma de contribuir a la construcción de una sociedad más consciente y reflexiva.

Arleny Bueno y Ángel Méndez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

En un momento especialmente íntimo, compartió que su infancia, marcada por un entorno adverso, encontró en los libros un refugio y una puerta hacia nuevas posibilidades. La lectura le permitió imaginar otras versiones de sí misma y descubrir un universo emocional que, con el tiempo, cimentó su vocación literaria.

Como adelanto, reveló que su segunda novela ya se encuentra en proceso editorial, afinando detalles para su próxima publicación.

La presentación concluyó con la firma de ejemplares y un intercambio cercano con los asistentes, reafirmando a Apolinar como una voz que apuesta por decir lo que otros callan y generar conversaciones necesarias dentro del ámbito cultural del país.

‘El 50% de este libro es verdad’ está disponible en formato físico en librerías nacionales y en plataformas digitales como Amazon y Apple Books.