Mar de Palabras y el Clúster Turístico de Santo Domingo se unen por el turismo cultural

El festival literario Mar de Palabras y el Clúster Turístico de Santo Domingo sellaron una alianza estratégica con el objetivo de reforzar la proyección internacional del evento y consolidar la Ciudad Colonial como epicentro cultural del Caribe.

El acuerdo fue suscrito durante un encuentro encabezado por la directora general del festival, Minerva del Risco; Silvanh Riedl, en representación del Clúster; la directora de Turismo de la Ciudad Colonial, Rosanna Rivera; la directora ejecutiva del evento, Yulissa Álvarez Caro y la escritora Soledad Álvarez, galardonada con el Premio Nacional de Literatura 2022 y miembro del Consejo Consultivo del festival.

La segunda edición de Mar de Palabras a celebrarse del 19 al 21 de junio con la participación de más de 40 autores internacionales y dominicanos, en la Ciudad Colonial los participantes podrán disfrutar de conversatorios, talleres formativos, lecturas y encuentros abiertos al público, actividades que no solo dinamizarán la agenda cultural de Santo Domingo, sino que también amplía y diversifica su propuesta turística, atrayendo visitantes interesados en experiencias culturales de alto nivel.

La alianza reconoce el impacto de iniciativas como Mar de Palabras en la generación de movimiento económico y en la articulación de distintos sectores en torno a la cultura, además de reafirmar el compromiso de posicionar el festival como un referente regional del turismo cultural, gracias a una propuesta curatorial sólida, de vocación internacional y proyección sostenida.

Minerva del Risco destacó que el festival, creado en 2025, surge con la visión de proyectar la literatura dominicana y caribeña más allá de sus fronteras insulares, fomentando el diálogo con otras tradiciones literarias y promoviendo el intercambio con autores invitados cada año.

Silvanh Riedl expresó su confianza en que el evento atraerá a un importante número de visitantes nacionales y extranjeros que se hospedarán o recorrerán la Ciudad Colonial, generando un impacto positivo en los sectores hotelero, gastronómico, comercial y cultural.

Mar de Palabras se consolida así como el primer festival literario de alcance regional en el Caribe dedicado a estimular la creatividad y el pensamiento crítico, convocando voces locales e internacionales para reflexionar sobre los principales desafíos sociales, económicos y medioambientales de la actualidad.