Fundación Promapec realiza gala benéfica

El arte y la solidaridad se dieron cita en la sala principal Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde la fundación Promoción APEC (Promapec) celebró la gala benéfica “Todo Beethoven”.

La actividad, marcada por la distinción y el compromiso social de la entidad organizadora, reunió a un selecto grupo de personalidades, quienes respaldan una causa que transforma vidas a través de la educación técnica.

La gala contó con la participación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, integrada por 72 músicos bajo la batuta del maestro Amaury Sánchez.

Carlos Valero, Laura Domínguez, Miguel Dauhajre y Arlette de Dauhajre.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

El gran protagonista de la noche fue el joven pianista letón Daumants Liepiņš, de 31 años, quien cautivó al público con su interpretación del majestuoso concierto para piano n.º 5, conocido como “Emperador”, de Ludwig van Beethoven.

Con una presentación impecable y una sensibilidad que arrancó prolongadas ovaciones, Liepiņš dominó el piano Steinway & Sons, reafirmando su estatus como intérprete de clase mundial.

El momento protocolar estuvo a cargo de Guaroa Noboa, presidente de la junta de directores de Promapec, quien destacó la esencia del encuentro y expresó que “Beethoven no solo revolucionó la música, sino también la forma de entender la condición humana. Su obra es una afirmación de libertad, esfuerzo, dignidad y superación frente a la adversidad”.

Noboa enfatizó que el éxito de la gala se traduce directamente en oportunidades de formación para dominicanos de escasos recursos, fortaleciendo el programa de becas en áreas técnicas como farmacia, informática y contabilidad. “Cada aporte realizado esta noche se convierte en aulas equipadas y en vidas que encuentran nuevas oportunidades para crecer con dignidad”, afirmó.

Lissette Goico y Luisa de Herrera.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Juan Barceló, Maricela de Barceló, Melba de Catrain y Francisco Catrain.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

La velada no solo representó un triunfo artístico, sino también un respaldo a los más de 40 años de labor de Promapec, institución que ha capacitado a más de 57 mil dominicanos.