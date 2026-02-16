Embajada de la República Dominicana en los EE.UU. realiza el encuentro “Dominicans on the Hill”

La Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos celebró la octava edición de Dominicans on the Hill, iniciativa que resalta el liderazgo, los aportes y la creciente influencia de la comunidad dominicana en los Estados Unidos.

La actividad fue encabezada por la embajadora María Isabel Castillo Báez, en donde asistieron líderes comunitarios, profesionales, funcionarios públicos, representantes del sector privado, así como además, miembros del cuerpo diplomático, en un espacio de reconocimiento y encuentro que fortalece los vínculos entre la República Dominicana y los Estados Unidos.

Castillo, destacó que las contribuciones de los dominicanos y dominico-americanos en los Estados Unidos crean lazos de amistad entre nuestras naciones y enriquecen a las comunidades en todo el país. Asimismo, exhortó a que como dominicanos sigamos mostrando siempre lo mejor de quienes somos.