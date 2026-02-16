Maestría y excelencia
Casa Brugal Gallery abre sus puertas en BlueMall
Actualidad
- En la locación se exhibe el The Macallan y el whisky de malta más valioso del mundo.
Casa Brugal Gallery abre sus puertas en BlueMall Santo Domingo, un espacio concebido como un punto de encuentro para quienes buscan vivir una experiencia sensorial con los productos más emblemáticos del portafolio de la marca.
Mery Melo, ejecutiva de Casa Brugal, explicó que el diseño del espacio trasciende la exhibición tradicional para convertirse en un entorno donde los visitantes pueden degustar, conocer las historias detrás de cada expresión y apreciar la maestría artesanal que distingue a cada producto.