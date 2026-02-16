Casa Brugal Gallery abre sus puertas en BlueMall Santo Domingo, un espacio concebido como un punto de encuentro para quienes buscan vivir una experiencia sensorial con los productos más emblemáticos del portafolio de la marca.

Mery Melo, ejecutiva de Casa Brugal, explicó que el diseño del espacio trasciende la exhibición tradicional para convertirse en un entorno donde los visitantes pueden degustar, conocer las historias detrás de cada expresión y apreciar la maestría artesanal que distingue a cada producto.

María Conchita Alcalá, Susana Ortega, Viviana Cabral y Saidy FabiánVíctor Ramírez/ LD

César Pichardo y Jorge Feliz Pacheco.Víctor Ramírez/ LD

Jorgely García, Carlos Mejía y Wanda González.Víctor Ramírez/ LD

Humberto Tavárez y Stephany Liriano.Víctor Ramírez/ LD

Heydie Guzmán y Carlos Abate.Víctor Ramírez/ LD