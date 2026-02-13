Rum Legacy Museum & Shop Experience apertura sus oficinas en Puerto Plata

Fue inaugurado el Rum Legacy Museum & Shop Experience, un espacio dedicado a resaltar la historia, el proceso y el legado del ron dominicano como parte fundamental de la identidad nacional.

El encuentro fue celebrado en las instalaciones ubicadas en la calle Centro Histórico, en donde se reunieron autoridades locales, empresarios del sector turístico, representantes de la industria ronera, tour operadores, aliados estratégicos y representantes de la prensa.

Lisette Fernández Brugal, encargada del área de mercadeo del proyecto, expresó que el museo ha sido concebido como una experiencia que conecta emocionalmente con el visitante, integrando tradición, innovación y una narrativa que honra las raíces de la industria ronera dominicana.

El espacio integra elementos auténticos como un trapiche original y caña de azúcar real, estaciones sensoriales diseñadas para estimular los sentidos a través de aromas y texturas, así como una tienda de souvenirs personalizados que incluye una variedad de artículos temáticos, productos exclusivos y piezas representativas de la tradición ronera dominicana.