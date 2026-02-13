Holiday Inn abre sus puertas en Puerto Plata

El proyecto hotelero Holiday Inn by IHG llega a Puerto Plata para fortalecer la oferta turística del norte del país y reafirma la confianza del sector privado en el desarrollo sostenido de la provincia.

El hotel será operado por CHC Hotels, reconocida gestora que aportará su conocimiento en servicios premium hoteleros, optimización operativa y desarrollo de experiencias centradas en el cliente, garantizando un servicio alineado con las expectativas del mercado internacional y con los valores de la marca Holiday Inn.

La propiedad, que cuenta con 115 habitaciones, es el resultado de un proceso de desarrollo integral que involucró a múltiples actores del sector privado, incluyendo inversionistas nacionales e internacionales, estructuradores legales y aliados estratégicos, alineados bajo una visión de largo plazo y altos estándares de calidad.

“El Holiday Inn Puerto Plata representa una señal clara de confianza en el potencial turístico de Puerto Plata y del norte del país. Este proyecto fortalece la diversificación de la oferta hotelera y eleva los estándares de hospedaje en una de las regiones de mayor proyección de crecimiento”, expresó Ricardo Felip, socio vicepresidente de CHC Hotels.

El ministro de Turismo, David Collado, enfatizó el posicionamiento de Puerto Plata como un destino renovado, respaldado por inversiones estratégicas, promoción internacional y alianzas público-privadas.

Gabriela de Santana y Jaime Santana Bonetti.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Virginia Gómez y Ulises Rodríguez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Manuel Durán y Birgitt Heinsen.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Neyeri Peña y José EspejoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Guillermo David Estrella, Guillermo Estrella Ramia, Mauricio Estrella, Sol Jiminián y Gabriela EstrellaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gastón Castillo, Guillermo Estrella Ramia, Carlos Tejera y Alex Mai.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Ramon Tejeda, Ricardo Felip, Julio Llibre, David Llibre, Radhamés Martinez y Edgar MotaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Holiday Inn Puerto Plata: un destino moderno

Funcionarios de la banca nacional, empresarios, inversionistas, representantes del sector turístico se dieron cita para celebrar la inauguración de Holiday Inn Puerto Plata, un importante avance para el sector turístico de la Novia del Atlántico, destacando con su presencia el impacto económico y social de esta nueva inversión hotelera.

La apertura oficial del hotel será anunciada próximamente.

Silvia Vela Mantilla y Felipe Rangel.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Pamela Sued y Ginnette Bournigal.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Francisco González y Fernando Espaillat HeluCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Julissa Báez y Luis Taveras.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Ian Rondón y Minoru Matsunaga.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES