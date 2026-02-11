El Primer Festival del Corto Latino Unapec

Representantes de la Universidad APEC ofrecieron los detalles a la convocatoria del Primer Festival del Corto Latino Unapec Clufest 2026, a celebrarse del 15 al 17 de abril de 2026 en Caribbean Cinemas Galerías 360.

La iniciativa reunirá a estudiantes universitarios de América Latina y República Dominicana en un espacio dedicado al cortometraje, la creatividad y el intercambio cultural.

Durante el encuentro con la prensa, Alicia Álvarez, decana de Artes y Comunicación de la entidad, subrayó el alcance institucional del proyecto y su vínculo con la formación académica en el área.

Nathalie Almonte, coordinadora de la carrera de Cinematografía, dijo “El objetivo de este Festival es fomentar la producción audiovisual universitaria como medio de expresión artística, reflexión social y desarrollo cultural en la región latinoamericana”.

